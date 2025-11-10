羅伯特清崎驚人預測：黃金將飆至2.7萬美元、比特幣將衝25萬美元

理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki，圖右）預測，黃金價格將漲至每盎司2.7萬美元，而比特幣價格則有望在2026年衝上25萬美元。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）預測，黃金價格將漲至每盎司2.7萬美元（約新台幣83.6萬元），而比特幣價格則有望在2026年衝上25萬美元（約新台幣774.6萬元）。

羅伯特清崎日前警告，一場大規模崩盤即將到來。他於週日（9日）在社交平台X發文表示，市場雖面臨崩盤，但他選擇「買入而非拋售」，因為他堅信黃金將漲至每盎司2.7萬美元。

羅伯特清崎稱，這個預估價來自他的好友、美國投資銀行家、《貨幣戰爭：下一次全球危機的形成》作者之一的里卡茲（ Jim Rickards），且他自己本身擁有2座金礦。

羅伯特清崎透露，他自1971年就開始買黃金，那一年，時任美國總統尼克森（Richard Nixon）將美元與黃金脫鉤，此舉違反了格雷欣法則（Gresham’s Law），該法則指出：「當假幣流入市場時，真幣就會消失」。

羅伯特清崎還預測，比特幣在2026年將升至25萬美元；而白銀將達每盎司100美元（約新台幣3098元）。羅伯特清崎稱，他同樣擁有銀礦，並深知新銀礦的產量極為稀少。

至於以太幣，羅伯特清崎表示，他的目標價是6萬美元（約新台幣185.9萬元，原文作60美元，疑為筆誤），而這個估值來自華爾街著名市場策略師Tom Lee。羅伯特清崎表示，以太幣是穩定幣運行的核心區塊鏈，因此遵循梅特卡夫定律（Metcalfe’s Law），即「網路價值與使用者數量平方成正比」。

羅伯特清崎稱，他的原則很簡單，就是遵循金錢的法則，即格雷欣法則與梅特卡夫定律。但不幸的是美國財政部與聯準會（Fed）早已背離這些法則，他們透過不斷印製「假鈔」來支付龐大的開支。

羅伯特清崎表示，如今美國已成為歷史上最大的債務國，這正是他多年來不斷提醒大眾「儲蓄者終將成為輸家」的原因，也是即使市場出現崩盤，他仍持續買進 黃金、白銀、比特幣與以太坊的原因。

文章最後，羅伯特清崎要讀者粉絲保重，因為財富的大轉移即將到來。

