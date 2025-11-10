日股報酬率輾壓標普 ! 高盛曝「這國」資金瘋狂追漲

華爾街大行認為，這波由美國資金推動的「成長化浪潮」，正在重新定義日本股市結構。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕日股熱度再起，據野村投信指出，截至11月3日，外資今年累計買超日股達6.5兆日圓（約新台幣13兆元），而美國資金正以「安倍經濟學」以來最快的速度湧入日本股市，矛頭直指科技與 AI 板塊。

對此，高盛指出，日本股市的報酬率相較於美國股市更為突出，美國投資人對專注於科技和人工智慧（AI）領域的日本股票興趣大增，正在持續增加持股。這波資金潮或將引發日本股市風格出現重大轉折，從長期以來的「價值股行情」轉向「成長股主導」。

請繼續往下閱讀...

高盛日股分析師柯克（Bruce Kirk） 於本月6日接受《彭博》專訪時指出，美國投資人對日本市場的參與度已攀升至2022年10月以來最高水準，稱「這是自安倍經濟學以來，我們觀察到美資流入速度最快的一次」。

據報導，這波熱錢湧入日本股市背後的驅動力，是日股以美元計價的驚人報酬率。

今年以來，日經225指數以美元計報酬已達30%，遠超S&P 500約14%的漲幅。根據日本交易所集團（JPX）資料，僅10月最後2週，外資就淨買進3840億日圓（約新台幣774億元）的日本股票與期貨。

柯克指出，更多美資的進場不僅增加市場流動性，也可能改變日本股市結構。「美國投資者普遍偏好科技與人工智慧主題，這將促使市場風格逐漸轉向成長型企業」。他強調，海外資金在日本股票中的持倉仍低於「安倍經濟學」高峰，未來仍有進一步流入空間。

然而，在資金熱潮之下，風險亦隨之升溫。花旗集團最新報告指出，日本科技板塊估值正快速膨脹，其 PEG 比率甚至已超過美國「科技七巨頭（Mag 7）」，但獲利能力卻未能匹配，出現「股價走得太快、基本面跟不上的現象」。

花旗警告，儘管長期前景仍佳，但短期內日股可能面臨一次「健康的修正」，日經指數或回落至 4萬8000 點。這一看法也與高盛柯克提到的觀點相呼應，「日股已進入超買區域，市場出現盤整並不令人意外」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法