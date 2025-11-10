聽老婆話買1600萬別墅！2個月就翻車 親揭真實代價

聽老婆話買1600萬別墅！年收240萬上班族後悔了，施工2個月，老婆就提離婚。（法新社，示意圖）

〔財經頻道／綜合報導〕年收1200萬日圓（約新台幣240萬）、育有2個孩子，堪稱人生勝利組的40歲莊司（化名），因聽從妻子話，花8000萬日圓（約新台幣1600萬元）買土地蓋別墅，沒想到施工2個月，妻子突然提出離婚，帶著孩子回娘家，隨後要求每月給付30萬日圓（約新台幣6萬元）扶養費和生活費。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，處於人生巔峰的莊司表示，38歲妻子森田惠子（化名）因為她從小被寵壞了，所以她非常自私。她總是把自己放在第一位，性格也很冷漠。如果有人跟她提意見，她會毫不留情地斷絕關係，哪怕是多年的朋友，然而，在我們交往的時候，我並不理解這一點。

莊司指出，夫妻兩人是6年前，透過共同的朋友相識，1年後結婚，現在育有兩個孩子，分別5歲和2歲。他們曾多次瀕臨離婚，但每次莊司都妥協了，設法繼續維持下去。

然而，去年惠子說：「我們現在的公寓太小了，我想搬到獨棟別墅去。」但她不想要成屋，於是莊司尊重妻子的意見，決定找1家知名建築商蓋別墅，土地和房屋總共花費約8000萬日圓。

當時，莊司擔心蓋房是否合適，他擔心的並非經濟問題，而是他們能否繼續以夫妻身分共同生活。儘管如此，他還是決定繼續推進這個項目，希望搬進新家後情況會有所改善。

雖然莊司在1家大公司工作，年收入約1200萬日圓，但惠子是全職家庭主婦。他們的房貸是6500萬日圓（約新台幣1300萬），貸款期限為30年，所以到70歲時才能還清。

房屋建造工程預計耗時6個月，然而，大約在開工2個月後，似乎有什麼事激怒了惠子，她最終提出離婚，並在1週後，惠子真的帶著兩個孩子回到了父母家。

幾天後，莊司收到了惠子的LINE訊息，上面寫著：「我希望你支付子女扶養費和生活費。請每月轉帳30萬日圓。」莊司完全懵了。

莊司說，說實話，我不在乎我妻子，但我擔心我的孩子。我會諮詢律師處理後事，但目前我別無選擇，只能支付對方要求的金額。

一想到以後要還房貸和支付子女扶養費，莊司就覺得很可怕，並後悔當初聽妻子的妻，買土地蓋別墅，由於新家對他來說，有點太大，加上房貸，對他而言太重，因此，他決定，在房子建好後，將其出租，用租金來還房貸。

而他個人，則會搬進公司宿舍以節省房租，雖然房子很舊，只有１間臥室和１個廚房，公司宿舍的租金很便宜，只要4萬日圓（約新台幣8000元）。

