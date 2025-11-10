路透：中國正著手放寬稀土出口管制 結果恐不如川普預期

美國總統川普（左）和中國國家主席習近平（右）。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕業界人士表示，中國已開始設計新的稀土許可制度，這可能會加速稀土出口速度，但不台可能向華府所希望的那樣完全取消限制。

《路透》報導兩名知情人士透露，商務部已告知部份稀土出口商，他們未來將能夠申請新的、簡化的許可證，並向產業概述了申請所需的文件。中國生產全球90％以上的加工稀土和稀土磁鐵，而這些原料對於從汽車到飛彈等各種產品而言都相當重要，因此出口管制成為北京在與華府的貿易競爭中最有力的籌碼。

在美國總統川普（Donald Trump）和中國國家主席習近平達成協議後，中國上週表示將暫停10月實施的限制措施一年。然而，中國對於4月所推出擾亂全球供應鏈的更廣泛管控措施一直保持沉默。

白宮週六（8日）表示，中國已同意導入通用許可證制度，並將這類許可證描述為中國稀土管制的實際終點。

3名了解相關討論的知情人士稱，中國官員私下表示他們正在辦理許可證，但其中1人提到，這可能需要數個月的時間。其他業界人士則稱，新的許可證並不代表中國在4月實施的廣泛稀土管制措施已經取消。

針對報導，中國商務部未立即做出回應。

2名知情人士透露，新的許可證有效期限為1年，可能允許更大的出口量。各公司正在準備相關文件，這將需要客戶提供更多資訊。知情人士稱，預計到年底情況會更加明朗。

北京在4月推出、10月擴大實施的稀土出口管制要求出口商為每批貨物申請許可證，這項繁瑣冗長的流程導致客戶抱怨出口受阻。這些限制措施也造成5月的時候出現稀土短缺，並導致部份汽車產業停擺。

自4月以來，歐盟企業提交的2000份申請中，只有略超過一半獲得批准。知情人士表示，與國防或其他敏感領域有關的用戶可能會更難獲得通用許可證。

