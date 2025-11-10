新加坡收緊監管 中國富豪湧向「這地」

愈來愈多中國富豪正在杜拜設立家族辦公室，並試圖取得阿聯的居留權。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著新加坡近年逐步收緊監管，使得中國富豪愈來愈難在當地立足，也讓這些富裕人士開始將目光轉移到波斯灣地區，愈來愈多人試圖在杜拜和阿布達比設立家族辦公室並獲得居留權。

《金融時報》報導，根據私人銀行家和超級富豪的顧問透露，過去1年，有意移居阿布達比和其最大城市杜拜的中國公民諮詢有所增加。在當地設立家族辦公室可以簡化取得公民身分或居留權的流程。

渣打銀行（Standard Chartered）財富規劃與家族財富顧問業務環球總監陳士哲（Mike Tan）在談到那些諮詢在波灣地區設立家族辦公室的人時說道，他們被波灣地區吸引，是因為能夠獲得居留身份，在那裡生活並享受穩定。陳士哲指出，渣打在過去一年收到來自東亞客戶有關杜拜的諮詢數量激增，但並未透露詳細數字。

陳士哲表示，阿拉伯聯合大公國的黃金簽證提供10年居留權，無論是投資人、部份家庭成員和部份技術人才均可申請，這相當具吸引力，從稅收角度來看也穩定且優惠。阿聯政府最新數據顯示，該國在2022年發放了近8萬份黃金簽證，較前1年的4.7萬份大幅成長。

官方數據顯示，今年上半年結束，杜拜離岸金融中心的家族企業數量達到1000家，而去年底為800家，2023年底則為600家。雖然沒有關於這些企業來源的詳細數據，但顧問表示，這一成長主要歸因於中國個人投資者。

財富管理公司Lighthouse Canton阿聯業務總經理坦頓（Prashant Tandon）表示，由於大量富裕客戶湧入波灣地區，導致會說中文的金融專業人士短缺。坦頓提到，資產規模落在5000萬美元至2億美元（約新台幣15.6億元至62.5億元）的族群，即高淨值人士當中的「中層群體」向阿聯移動的趨勢最為明顯，這些人更具「創業精神」，並可能在中國或香港面臨商業壓力。

M/HQ合夥人馬拉澤克（Yann Mrazek）表示，從疫情開始，中國和新加坡嚴格的封鎖措施，開始激發了人們對波灣地區投資的興趣，有許多家庭出售了在新加坡的房產，轉而投資阿聯。

1位新加坡富裕家庭提供諮詢的顧問指出，新加坡的移民政策非常嚴格，他們希望確保只有合適的人才能入境，設立家族辦公室和取得工作簽證相對容易，但要獲得居留權和公民身份則困難得多。

根據新加坡當局數據，過去5年，新加坡平均每年批准3萬3000份居留權和2萬1300份公民身份申請，但總申請人數並未公佈。移民顧問稱，獲准的比例最低可能達8.25％。

