74歲翁苦存600萬養老！犯1大錯淪租破房子度餘生

74歲翁苦存600萬養老！一生中最大錯誤就是為了去養老院，把房子賣了，最後淪租破房子度餘生。（示意圖，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕靠節儉生活苦存3000萬日圓（約新台幣600萬）養老的74歲翁田口先生（化名），在妻子過世後，一直1人獨居，直到2年前朋友邀請他搬進養老院，為擺脫對妻子的思念，於是把房子賣了，搬進養老院，然而幸福日子才過2年，由於養老院經營不善倒閉，他被迫找新住宿，但因年紀太大，最終只能租到1間只有6張榻榻米大破房間，面對最終歸宿竟然是這間破敗不堪房子，讓他後悔說，一生中犯下最大的錯誤，就是當初把房子賣了。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，田口先生3年前失去了相伴多年的妻子，悲痛欲絕，情緒低落，子女和孫輩都非常擔心他。

請繼續往下閱讀...

然而，有１天，田口的生活發生了變化，１位注意到他的朋友向他發出邀請，問他是否願意搬去養老院居住。

幸運的是，田口先生靠著節儉的生活方式攢下了3000萬日圓，足夠他獨自生活了。

在家中思考了幾天後，田口決定結束沒有妻子陪伴的孤獨生活，向前看。由於他的家中充滿了對妻子的回憶，田口認為，如果房子空置，會給他的孩子們帶來維護和繼承的麻煩，所以他賣掉了房子，用這筆錢搬進了朋友經營的養老院。

田口剛搬到養老院的時候，對陌生的環境感到有些不知所措，但在朋友們的積極鼓勵下，他逐漸與其他住戶熟絡起來。田口恢復了往日的開朗，每天都面帶笑容，過著充實的生活。

然而，大約兩年後，這種幸福的生活突然結束了，由於經營不善，他們所居住的機構被迫關閉，迫使居民迅速尋找新的住宿。

然而，田口當時已經74歲了，很難找到願意把房間租給1個即將步入老年的失業老人的房東。他最後找到了1間舊公寓，裡面只有1個6張榻榻米大小的房間，浴室和廁所是公用的。

田口最後後悔自嘲說：「如果我早知道會這樣，我就不該賣掉那棟房子。真是太愚蠢了。結果，我的最終歸宿竟然是這間破敗不堪、與我毫無關聯的公寓，真是可笑，這是我一生中犯下的最大錯誤。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法