川普喊全民普發2千美元 貝森特全說了

川普喊全民普發2千美元 ，貝森特說尚未與川普討論。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普提出向民眾普發至少2000美元關稅「股利」（dividend）提議，對此財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，尚未與總統討論這個議題，或許可透過川普稍早簽署經濟政策中的減稅措施如汽車貸款等來兌現承諾。

川普週日（9日）早晨透過社交平台Truth Social發文表示，「反對關稅的人都是傻瓜！我們如今是全世界最富有、最受尊敬的國家，不但幾乎零通膨、股市登上歷史高，401k退休帳戶餘額也來到前所未見的高點。」

請繼續往下閱讀...

川普進一步表示，「美國正在收取數兆美元的關稅收入，很快就能開始償還高達37兆美元（約新台幣1145.15兆）的龐大債務。美國還迎來史上最大投資潮，各地都將興建工廠。」他高呼，「每個人都將獲得至少2000美元的股利（不包含高收入者）！」

對於川普提議，貝森特週日稍晚接受ABC News專訪時指出，他沒有與川普談論向美國人發放 2000 美元關稅紅利的提議。貝森特說「2000美元的分紅可以有很多種形式，很多途徑」，如它可能就體現在 總統議程上的減稅措施中，比如小費免稅、加班費免稅、社保免稅，以及汽車貸款可以抵稅。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法