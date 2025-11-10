值得下手淘寶！好市多7件「省錢耐用好物」不容錯過

好市多7件「省錢耐用好物」不容錯過，烤盤等上榜。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕好市多（Costco）的「尋寶之旅」是尋找新奇商品和超值優惠的絕佳去處。外媒報導，為了迎接即將到來的節日，Costco 特別推出了全新的節日主題尋寶活動，而烤盤、沙發床等7件「省錢耐用好物」，是不容錯過的優惠商品。

《Eat This, Not That!》報導，好市多全新假期尋寶活動，涵蓋了各種令人驚喜的商品，從適合招待客人的組合沙發到烤火雞的烤盤，應有盡有，而以下7件是最值得購買的商品。

１、Coddle Luke 附可翻轉貴妃椅和儲物空間的沙發床

資深記者同時也是購物達人的莉亞·格羅斯（Leah Groth）表示，我超愛Coddle的沙發，它們是專為客廳設計的實用家具，既時尚又舒適。我家遊戲室裡放著Coddle Luke沙發，孩子們都愛不釋手。

Costco最近上架了Coddle Luke帶可翻轉貴妃椅和儲物空間的沙發床組合，尺寸更大，現在正在打折，只要1499.99美元（約新台幣4.64萬元），且還含運費及郵安裝，比原價便宜400美元（約新台幣1.23萬元）。

2、All-Clad 硬質陽極氧化不沾烤盤

如果你還沒有好用的烤盤，那就趕快入手這款吧！ All-Clad 硬質陽極氧化不沾烤盤帶烤架，12 月 1 日前可折扣20美元（約新台幣619元），售價69.99美元（約新台幣2166.19元）。

它附有不沾烤架，可以烤火腿、牛腩或15磅重的火雞等大塊肉類，也可以取下烤架，用來烤製千層麵或通心麵等義麵。顧客們評論： 「清潔起來非常方便，無需使用不沾噴霧或油。而且結實耐用。」、「好東西！」

3、Merten & Storck 2 件裝

想要提升廚藝，Merten & Storck 5.3誇脫帶蓋荷蘭鍋和3.7誇脫帶蓋燉鍋兩件套絕對是你的必備之選，現折30美元（約新台幣929元）僅需119.99美元（約新台幣3714元），可選顏色包括藍色、奶油色、藍綠色和淺灰色。

顧客寫道：「這鍋各方面都堪稱完美，烹飪效果、外觀、清潔和重量都無可挑剔。它完勝所有其他競爭對手。我從未有過任何抱怨或失望」。「上個月買的。我們一直在尋找1款兼具鑄鐵鍋特性（均勻加熱、煎烤能力）但重量更輕的鍋具。這款琺瑯瓷湯鍋完美符合我們的需求。我們喜歡用它烹飪，更喜歡它易於清潔的特性。不留污漬，保溫性佳，琺瑯瓷鑄鐵鍋的所有優點推薦，而且重量更輕。

4、Mikasa Essex Satin 65件式不鏽鋼餐具套組

如果您需要添加新的或額外的餐具，Costco 正在促銷1款超值套裝。 Mikasa Essex Satin 65 件不銹鋼餐具組（含木質收納盒）現價 109.99 美元（約新台幣3404元），優惠30美元，活動截止至 11 月 10 日。這款餐具組外觀精緻時尚，線條流暢纖細。收納盒設有6個隔層，可收納所有餐具，包括 12 把沙拉叉、12 把餐叉、12 把餐刀、12 把餐勺和 12 把茶匙，以及 1 把公用勺、1 把漏勺、1 把公用叉、1 把調味勺和 1 把抹刀。

5、UGG 女士 Scuffette II 拖鞋

Kirkland Signature仿UGG拖鞋在社群媒體上爆紅的同時，Costco也在銷售UGG經典款。 UGG女士Scuffette II拖鞋售價74.99美元（約新台幣2321元）。 「我喜歡這雙拖鞋，因為它走路很輕便，上下樓梯也很方便，」1位顧客寫道。

6、KitchenAid 廚房隔熱手套套組

是時候換新烤箱手套了！KitchenAid 廚房手套組（4 件裝），售價 22.99 美元（約新台幣712元），有綠色和黑色可選。每套包含兩隻手套和兩個隔熱墊，均附有防滑矽膠握柄和掛環。

7、Solo Stove 烤棉花糖火盆套組

有了這款售價 58.99 美元（約新台幣1828元）的Solo Stove 烤棉花糖火盆套裝，1年4季都能享用美味的烤棉花糖。套裝包含烤棉花糖所需的一切，所有配件一應俱全，而且可以在室內檯面上使用。它也是一份不錯的禮物。

