魏哲家運動會穿「tsmc」特製鞋 出自高雄MIT製鞋廠

台積電董事長魏哲家（中）今天穿著一雙黑白相間、印著紅色「tsmc」字樣的運動鞋，相當吸睛。圖左為魏哲家夫人牛慶容，右為輝達執行長黃仁勳。（記者劉信德攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電上周六盛大舉辦年度運動會，董事長魏哲家與輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳同場亮相，魏哲家被拍到腳上穿著特製鞋款，黑白相間印著紅色「tsmc」（台積電英文縮寫）字樣的運動鞋，相當吸睛。這雙鞋是來自高雄一家MIT製鞋廠，商家彪琥透露是2018年向台積電提案，沒想到看到運動會被魏哲家穿上，感到非常驚喜與感動。

對於外界關注的那雙運動鞋，魏哲家上周六下午透露那是參加公司的海外聚會時送的；哪裡可買到？他說「明年一定買得到」。他的回應，似乎說明公司明年可能會推出這款特製鞋，與運動衣帽從頭配到腳成一整套。

請繼續往下閱讀...

廠商透過社群媒體分享，禮拜六下午看到新聞，董事長魏哲家腳上的那雙鞋，黑白紅配色、印著tsmc標誌的運動鞋，「我們真的忍不住激動了」，「這雙鞋是我們在 2018年時，特地以台積電為主題設計並提案的客製專屬主題鞋，那時我們懷抱著滿滿的熱情與敬意，希望有天能讓台積電也穿上專屬於他們的客製鞋。後來這個提案雖暫時沒有推進，但那份心意一直留在我們心裡」。

廠商表示，「沒想到七年後，它居然出現在魏董的腳上，那一刻，我們只覺得驚喜又感動，

彷彿命運在告訴我們，當你真心想做一件事，它終會在對的時刻發光」。「這雙鞋是由我們彪琥鞋業在高雄工廠100%在地製造、專屬訂製」，一針一線都藏著「MIT 製鞋魂」。廠商並附上當年製鞋樣，也把這份榮耀給屬於每一位相信台灣製鞋力量的人。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法