日本50年前賣不出去的「杯飯」 如今又成「令和時代新主食」人氣飆升

最受關注的產品之一是8月份的「麻婆豆腐飯（中辣）」。（示意圖，取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕日媒報導，「杯飯」是一種美味小吃，只需倒入熱水即可享用。它其實早在50年前就已上市，但由於銷量不佳而停產。隨著時代變遷，現在又突然人氣飆升。

走進東京超市稻毛屋金町店（葛飾區），你會發現琳瑯滿目的杯飯。THE TIME市場部的國本理沙表示：「它們在熟食區也有售，總共有18種口味。以前人們認為它們只是置放在杯麵區末尾的兩三種商品，但現在它們如此受歡迎，佔據了整整一個貨架。」

請繼續往下閱讀...

其中最受關注的產品之一是8月份的「麻婆豆腐飯（中辣）」（270日圓）。麻婆豆腐只需將熱水淋在米飯上，等待五分鐘即可享用一碗濃稠鮮美的「麻婆飯」。全國總部成員評論道：「米飯太棒了！完美還原了新鮮米飯的口感，鮮味十足，還帶有丸屋麻婆豆腐的清淡風味。」

長谷園推出了「杯裝茶泡飯海苔茶泡飯和清酒茶泡飯」（260日圓），選用日本國產米，專為製作茶泡飯而精心調配。這款暢銷產品現推出杯裝，並表示「能充分品嚐到鰹魚、抹茶和高湯的香氣」。

10月，長谷園也推出了「GoGo Curry監製的GoGo Curry飯」（建議零售價375日圓）。這款飯的特色在於新開發的雞排，對麵糊和雞肉的口感都格外講究，帶來鮮美多汁的美味。

一款「只有米飯」的杯飯也上市了。這款名為「飯粥」（249日圓）的產品據說適合搭配小菜食用，但為什麼呢？長谷園市場部栗原博明表示：「杯飯市場發展迅速，但一直沒有純米版本，所以我們覺得這可能是一個機會。它沒有特別的味道，可以搭配各種小菜食用。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法