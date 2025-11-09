台積電入選！外媒曝股市多頭持有2檔半導體股

台積電不僅在最近一個季度表現出色，而且相對於其他半導體製造商而言，它還擁有巨大的優勢，因為它生產全球約90%的先進處理器。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕股市繁榮的好處在於許多公司的股票表現良好，壞處在於市場的強勁表現也使得判斷哪些公司最終會成為優秀的長期投資標的變得困難。外媒The Motley Fool報導，未來幾年值得持有的兩檔科技股分別是台積電和博通，可以用1000美元投資的好選擇。

首先是，台積電在人工智慧處理器製造領域佔據主導地位。目前關於人工智慧泡沫的討論很多，考慮到一些公司估值過高且獲利難以預測，這種擔憂不無道理。但投資人不應忽視一些人工智慧公司目前的實際銷售額和獲利情況。例如，台積電剛公佈的財報顯示，營收為331億美元，年增30%；每股美國存託憑證（ ADR ）的收益為2.92美元，年增39%。

台積電不僅在最近一個季度表現出色，而且相對於其他半導體製造商而言，它還擁有巨大的優勢，因為它生產全球約90%的先進處理器。同時，包括三星和英特爾在內的競爭對手正試圖追趕台積電的巨大領先優勢，但尚未能說服主要客戶放棄台積電而選擇其他廠商進行生產。

台積電多年來對先進製造流程的投資如今正為其帶來回報，該公司利用這一競爭優勢，從人工智慧支出的大幅成長中獲益。未來五年，資料中心支出可能高達4兆美元，這將長期惠及台積電的晶片製造業務。

第二檔股票是博通，該公司正在擴大其人工智慧晶片業務版圖。

對於許多投資者來說，博通可能不是一個家喻戶曉的名字，但多年來它一直是科技公司重要的半導體設計商，最近與OpenAI達成了一項重要的合作關係，這提升了它的發展機會。

OpenAI與博通的合作包括兩家公司共同開發人工智慧加速器，博通將在未來4年內向OpenAI提供人工智慧伺服器機架和網路系統。雖然兩家公司並未披露交易的具體財務細節，但《華爾街日報》報導稱，這筆交易可能為博通帶來數十億美元的收益。

即便在宣布合作之前，博通在人工智慧領域也已佔據強勢地位。該公司第3季總銷售額成長22%至159億美元，非GAAP每股收益成長36%至1.69美元。公司管理階層預計，到2027年，博通的人工智慧年銷售額將達到900億美元，是去年人工智慧收入的7倍多。

