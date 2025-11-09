帶護照跨國開車4小時採買雜貨 這國人民的日常 只因通膨超過30％

土耳其通膨高漲，國內物價高昂，許多民眾開車跨國採購民生用品。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕土耳其通膨高漲，許多民眾攜帶護照，開車4個多小時到希臘購買民生用品，購物的成本比在家鄉便宜超過3成。

幾乎每個月，土耳其食品和飲料公司的總經理吉漢·西塔克（Cihan Citak ）都會帶著護照，開車從伊斯坦堡出發，前往距離土耳其邊境40公里的希臘海濱城市亞歷山德魯波利斯（Alexandroupolis）。大約4個小時的車程後，他會走進當地超市擁擠的貨架間，把購物車裝滿葡萄酒、起司和其他食品雜貨，這些商品的價格比他在家鄉便宜得多。

「這種橄欖油，在土耳其，你只能花兩倍的價格才能買到」，西塔克說。他表示，自己主要尋找物美價廉的產品。 「平均而言，我在這裡買東西的成本只有在家裡的三分之一。」

跨境購物已成為許多人的日常習慣，他們發現土耳其食品價格飆升和里拉走強使得希臘成為日常購物的更經濟實惠的選擇。雖然這種趨勢並非新鮮事，但其發展速度正在加快：希臘國家統計局的數據顯示，今年前9個月，所有前往希臘的土耳其人中有6%是為了購物，這是自2012年以來，土耳其遊客中這一比例最高的一次。

「土耳其人入侵了亞歷山德魯波利斯」，48歲的西塔克開玩笑說。「有時你會看到數百人在商店裡購物。然後他們去餐館，談論他們買了什麼，花了多少錢。」

一些遊客在Alphabet旗下的YouTube 和ByteDance旗下的 TikTok等社交媒體平台上分享他們的體驗，透過展示不同產品和商店的價格標籤的視頻，獲得了數千次的觀看量。

只需快速瀏覽超市貨架，就能了解情況。在亞歷山德魯波利斯的利德爾超市，許多日常用品的價格明顯低於土耳其的家樂福，儘管一些基本商品的價格仍然更接近土耳其。

例如，希臘的碎牛肉每公斤售價為9.36歐元（10.8美元），而土耳其則為12.10歐元；牛肉香腸的價格幾乎只有土耳其的一半。高達起司（Gouda cheese）和健達巧克力（ Kinder chocolates）的價格也只有土耳其的三分之一左右。

土耳其2025年10月的年通膨率32.87%，央行週五表示，預計今年通膨率將超過30%，然後在2026年底前減半。

