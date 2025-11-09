年薪280萬科技主管被炒 他中年失業求職嫌薪水低更慘了

這幾年的科技裁員潮，許多人中年失業，面臨求職困境。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕中年失業求職並不容易，年紀、薪資及職位都是卡關原因。1位任職外商IT企業的日籍主管，年薪高達1400萬日圓（約台幣280萬），與家人住在上億日圓的高檔住宅，生活一直順風順水。某天突然收到解雇通知，失業後，因自尊心作祟，求職不順，也不願接受降薪，新工作沒著落，只能瞞著家人，每天出門裝上班，最終自己受不了，告知妻子後，接受殘酷現實，找到一份年薪比之前少近5成%的工作。

日媒《The Golden Online》披露中年人失業的困境，52歲中山先生（化名）在一家外商IT公司擔任經理，年薪1400萬日圓，他和妻子以及高中女兒住在東京一間價值超過1億日圓的高樓公寓裡，週末最大的樂趣就是開著他心愛的德國豪車兜風。

中山的生活一直順風順水，沒有波折。直到有一天，一封來自總部的郵件徹底改變了中山的人生。裁員非常突然，而且中山也受到影響。接著，他忙著交接以及尋找新工作。然而，52歲換工作的困難度遠遠超出他的想像。

他感嘆，「很難找到與我的職涯規劃相匹配的工作，即使找到了，薪水也會大幅下降。我感興趣的工作，甚至連申請都過不了。」招募人員建議：「以你的年齡，想換工作又能維持目前的生活水平很難。不如試著降低年薪？」中山無法接受降低生活水平，自尊心也讓他無法妥協。

中山離職的日子終於到了，新工作卻沒有著落，又不敢如實告訴家人，只好裝上班。為了避免被認出來，他來到離家三站左右的咖啡廳，打開筆電瀏覽求職網站。這已經成了他失業一個多月來的日常。

中山並沒有立即陷入經濟困境，他的妻子似乎也沒查覺到任何異常。然後中山每天不是在咖啡廳、共享辦公空間，就是圖書館等等，這樣的日子終於撐不去了。

中山下定決心告訴妻子事實，令他驚訝的是，妻子很快接受現實。2人商量若經濟拮据，就賣掉公寓或進口車，當前最要緊的是量入為出。1個半月後，中山在一家公司找到工作，年薪750萬日圓（約台幣150萬）。中山有感而發的說，比高薪或頭銜更重要的是，一個接納你的地方。

