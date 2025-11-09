搶油電糖水職員起薪4.6萬元鐵飯碗 初試平均錄取率7.21％

經濟部所屬事業機構114年新進職員甄試，今（9）日在台北、台中、高雄、花蓮4個考區共13個考場同時舉行初試，平均錄取率7.21％。（圖由台電提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部所屬事業機構（包括台糖、台電、台灣中油、台水）114年新進職員甄試，今（9）日在台北、台中、高雄、花蓮4個考區共13個考場同時舉行初試，平均錄取率7.21％，人員經初試複試合格與實習完成後，取得正式派用資格後起薪上看4.6萬元。

初試總計1萬5733人報考，首節考試8539人到考，到考率54.27%，預計錄取616人，相當於平均錄取率僅7.21%。

請繼續往下閱讀...

本次甄試由經濟部成立甄試委員會統籌考試相關事宜，招考專科以上學校畢業者，性別不拘、年齡不限。本甄試共區分22個類別，初試以筆試方式辦理，考試科目包括共同科目國文、英文2科，合計占總分20%；各類別專業科目各2科，合計占總分80%。

為防範電子舞弊影響考試公平性，甄試委員會請國家通訊傳播委員會派員在各考場協助監測異常電波，並有電波定向監測車巡邏，廉政署南調組亦派員加強考場巡查，以嚇阻舞弊歪風。另為維護考試期間各考場秩序及安全，本甄試不開放陪考。

本甄試將依初試成績擇優通知應考人參加複試，參加複試名單預定於明年1月7日在甄試網站及經濟部與台糖、台電、台灣中油、台水等4家國營事業機構網站公告。

參加複試合格的錄取人員，將依初、複試總成績高低依序按志願分發至各事業機構實習，實習期滿成績合格後，取得各該公司派用人員派用資格正式派用，正式派用後起薪及晉薪依各分發公司規定辦理，目前各公司起薪約為新台幣4萬6仟餘元，其後可依工作績效逐步晉升。

