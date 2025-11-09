用行動書寫地方之美 葉高潔「尋路新豐」獲信義房屋個人築夢楷模獎

新竹客家子弟葉高潔以「尋路新豐：小手牽大手的社區走讀旅程」計畫，榮獲信義房屋「社區一家」築夢計畫楷模獎，肯定的努力。（葉高潔提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹客家子弟葉高潔長年默默耕耘社區，這次以「尋路新豐：小手牽大手的社區走讀旅程」計畫，榮獲信義房屋「社區一家」築夢計畫楷模獎，肯定他在文化教育與生態推廣上的努力，也見證他用行動連結世代，讓新豐的故事發光。

現任新竹縣客家公共事務協會理事長葉高潔，長年投入公共服務與社區建設，曾創立「新竹縣鳳崎步道生態保育協會」，推動鳳崎步道的生態導覽、軍事坑道踏查、親子戶外課程與社區行動劇，讓這條原本不起眼的山徑成為「全國百大步道」新竹區票選第一名，也讓更多人重新認識新豐的自然與人文之美。

除了在環境教育領域的耕耘外，葉高潔長期提供免費法律諮詢與交通事故協調服務，協助民眾面對生活中的困境與爭議。近年他在個人工作之餘，將更多心力投入家鄉，推動以親子為核心的「尋路新豐」計畫。

葉高潔表示，「尋路新豐」計畫結合鳳崎步道生態導覽、池和宮信仰文化、紅樹林潮間帶環境教育及耆老口述歷史，並以插畫故事與親子劇場形式呈現，讓長輩的記憶成為教材，也讓孩子在遊戲與走讀中學習家鄉文化。

這不僅是一次教育創新，更是一場跨世代的地方共學行動。對於榮獲信義房屋「社區一家」個人築夢楷模獎，葉高潔說，這份榮耀屬於所有願意為新豐付出的人。「我只是盡自己的力量，讓孩子和家庭重新認識腳下的土地。當我們開始說自己的故事，新豐就會被更多人看見。」

信義房屋從2004年開始舉辦「社區一家」獎勵提案，推動以來已累積超過1萬6000件的提案數，投入逾5億元的費用讓3400多個社區改變成真，曾榮獲第9屆總統文化獎-在地希望獎的肯定。

