美交通部長：若政府繼續停擺 擬強制削減20％航班

美國交通部長交通部長達菲（Sean Duffy）警告，若聯邦政府關門持續，他可能被迫要求航空公司削減多達20%的航班。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國交通部長交通部長達菲（Sean Duffy）警告，若聯邦政府關門持續，他可能被迫要求航空公司削減多達20%的航班。

綜合媒體報導，自10月1日美政府停擺以來，空中交通管制人員短缺問題日益嚴重。FAA局長貝德福（Bryan Bedford）近日透露，目前每天約有20%至40%的空管員缺勤，已對航空運作造成嚴重壓力。

請繼續往下閱讀...

為因應政府關門導致人力短缺，美國聯邦航空管理局（FAA）7日指示航空公司在全美40個主要機場削減4%的航班，並表示若情況未改善，削減比例將於11月14日前提高至10%。

同日，空管人手不足也迫使FAA延誤多個主要機場的航班，包括亞特蘭大、舊金山、休士頓、鳳凰城、華盛頓特區及紐瓦克等10個機場。據航班追蹤網站FlightAware數據顯示，截至美東時間晚上7點30分，全美已有超過5300架航班延誤。

達菲7日告訴記者，如果情況進一步惡化、更多空管員無法上班，他可能要求將削減幅度擴大至20%，並表示他將根據空域狀況和安全數據作出決策。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法