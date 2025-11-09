黃仁勳看AI需求強勁 法人看明年投資核心聚焦AI供應鏈

輝達執行長黃仁勳（前排右）專程來台參加台積電運動會，再度強調AI需求強勁，法人看好明年投資核心仍是AI供應鏈。（記者劉信德攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕輝達執行長黃仁勳昨日參加台積電運動會，再度強調AI需求強勁，台灣作為全球半導體製造中心的角色仍然非常重要；法人認為，台廠供應鏈也成為AI浪潮中不可或缺的角色，投資人可趁台股11月震盪回檔之際，重新檢視手中投資布局，明年投資核心仍聚焦AI供應鏈。

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，從國際AI巨頭的動作可預見AI成長趨勢愈發鮮明，包括OpenAI的兆元計劃，將全球科技巨頭綁成生命共同體、美國四大雲端服務供應商均上修2026年資本支出展望，對於擁有完整AI供應鏈的台股而言為良好利多，從台灣經濟數據來看也可看到此現象，AI產業帶動台灣出口強勁，主計總處第3季GDP概估為7.64%，較8月估計大幅提高4.73%，2025年全年GDP成長率至少5%起跳，因此即使11月盤勢可能出現獲利了結賣壓機會，但預期回檔不致過深，反是長線投資人擇機布局機會點。

野村鴻運基金經理人戎宜蘋表示，9月份外銷訂單也攀升至702億美元的新高，主要受惠於AI伺服器、晶片與通訊產品的強勁需求，這波帶貨潮已不只是短期的關稅效應，而是反映出AI應用加速落地所帶來的長期成長動能，台廠供應鏈也成為AI浪潮中不可或缺的角色；她認為，在資金與基本面良好的共振下， AI產業明年展望持續樂觀，即便短期盤面有過熱跡象，但中長期展望依舊樂觀，盤面縱有震盪、估計藍籌績優股的下檔有所支撐，長線佈局建議仍以AI相關為核心，建議聚焦AI供應鏈。

凱基台灣AI50（00952）ETF研究團隊表示，AI需求持續火熱發展，全球龍頭OpenAI的活躍用戶也不斷攀升、創高，目前週活躍用戶已超過8億，自指標性模型ChatGPT於2022年底發布後，其用戶數就以約7、8個月就可翻倍的驚人速度在增長，影響力非同小可；元大投信也看好AI新經濟強大商機，首檔主動式ETF「主動元大AI新經濟（00990A）」預計11月24日至11月28日展開募集，投資涵蓋AI基礎建設包括晶片、資料中心、能源設備，AI技術應用包括生成式、代理式與實體AI，全方位布局AI成長機會。

