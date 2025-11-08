台積電運動會》魏哲家特製鞋吸睛 鄰坐愛妻也難得公開亮相

台積電董事長魏哲家（中）今天穿著一雙黑白相間印著紅色「tsmc」字樣的運動鞋，相當吸睛。圖左為魏哲家夫人牛慶容，右為輝達執行長黃仁勳。（記者劉信德攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電今（8）日盛大舉辦年度運動會，董事長魏哲家與輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳同場亮相，掀起活動的高潮。魏哲家更也難得公開與愛妻比鄰而坐，但攝影鏡頭聚焦他身上，意外拍到他腳上特製鞋款，他穿著一雙黑白相間印著紅色「tsmc」（台積電英文縮寫）字樣的運動鞋，相當吸睛。

台積電董事長魏哲家今天穿著一雙黑白相間印著紅色「tsmc」字樣的運動鞋，相當吸睛。（記者洪友芳攝）

魏哲家的鞋子有別於其他高階主管。據幕僚透露，那雙鞋是他先前赴美參加半導體展SEMICON WEST活動，為他所訂製的特別款式，獨一無二，也是全台唯一的一雙鞋。

對於外界關注的那雙運動鞋，魏哲家下午透露那是參加公司的海外聚會時送的；哪裡可買到？他說「明年應該都買得到」。他的回應，似乎說明公司明年可能會推出這款特製鞋，與運動衣帽從頭配到腳成一整套。

魏哲家在今天的運動會中，也難得公開與愛妻牛慶容比鄰而坐，夫人全程戴墨鏡，專注觀賞各區隊進埸表演。魏哲家曾於2021年10月，以贈與方式申報轉讓1000張台積電股票給妻子牛慶容，因此妻子名字才被曝光，他才被封稱「寵妻」，當時市值6億元的持股，如今，隨著台積電股價水漲船高，以上周五收盤價1460元計算，市值巳暴增至14.6億元，4年之間，增值8.6億元。

