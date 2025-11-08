不畏漲幅高達210％！巴菲特加碼買進三井物產660萬股

巴菲特將目光轉向國際市場，尤其是日本市場。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕股神巴菲特的波克夏海瑟威公司第3季現金儲備飆升至3817億美元（台幣11.7兆元），創下新紀錄。由於他認為美國股市估值過高，已將目光轉向國際市場，尤其是日本市場。巴菲特剛剛買了三井物產股票660萬股。

在日本，三井物產幾乎家喻戶曉，它是日本五大貿易公司之一，歷史可追溯至1876年。三井物產的股價在過去5年已經上漲了210%，巴菲特似乎預見三井物產未來還有更大的成長空間。

請繼續往下閱讀...

但在英國，可能很少投資者聽過三井物產。三井物產作為中間商，連結多個產業的供應商和客戶。這些產業包括石油和天然氣（能源供應商）、金屬（製造商）、化學產品、食品，甚至生活用品等。它也參與物流方面的工作，安排運輸，並幫助某些商業交易提供融資。

三井物產在日本國內外建構並維護關鍵的供應鏈。憑藉其長期以來審慎的管理、明智的資本配置和強大的競爭優勢，不難理解巴菲特為何對其青睞有加。

該公司業務基礎相當多元化，橫跨多個行業，即使在經濟低迷時期也能保持韌性和成長。值得一提的是，三井物產在液化天然氣（LNG）市場似乎佔據強勢地位。隨著亞洲各國逐步淘汰煤炭以尋求更清潔的電力來源，LNG的需求量正在顯著增長。

然而，這種利好因素也可能產生反效果。液化天然氣供應過剩或短缺都可能引發大宗商品價格的劇烈波動，進而可能損害三井的獲利。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法