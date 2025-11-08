自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

不畏漲幅高達210％！巴菲特加碼買進三井物產660萬股

2025/11/08 21:26

巴菲特將目光轉向國際市場，尤其是日本市場。（路透）巴菲特將目光轉向國際市場，尤其是日本市場。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕股神巴菲特的波克夏海瑟威公司第3季現金儲備飆升至3817億美元（台幣11.7兆元），創下新紀錄。由於他認為美國股市估值過高，已將目光轉向國際市場，尤其是日本市場。巴菲特剛剛買了三井物產股票660萬股。

在日本，三井物產幾乎家喻戶曉，它是日本五大貿易公司之一，歷史可追溯至1876年。三井物產的股價在過去5年已經上漲了210%，巴菲特似乎預見三井物產未來還有更大的成長空間。

但在英國，可能很少投資者聽過三井物產。三井物產作為中間商，連結多個產業的供應商和客戶。這些產業包括石油和天然氣（能源供應商）、金屬（製造商）、化學產品、食品，甚至生活用品等。它也參與物流方面的工作，安排運輸，並幫助某些商業交易提供融資。

三井物產在日本國內外建構並維護關鍵的供應鏈。憑藉其長期以來審慎的管理、明智的資本配置和強大的競爭優勢，不難理解巴菲特為何對其青睞有加。

該公司業務基礎相當多元化，橫跨多個行業，即使在經濟低迷時期也能保持韌性和成長。值得一提的是，三井物產在液化天然氣（LNG）市場似乎佔據強勢地位。隨著亞洲各國逐步淘汰煤炭以尋求更清潔的電力來源，LNG的需求量正在顯著增長。

然而，這種利好因素也可能產生反效果。液化天然氣供應過剩或短缺都可能引發大宗商品價格的劇烈波動，進而可能損害三井的獲利。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財