Costco 11月必買清單曝光！這11款商品趁還沒搶購完趕緊下手

《REAL SIMPLE》分享這個月在Costco最值得購買的11件商品。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕Costco商品琳瑯滿目，時常推出新品或折扣，美媒《REAL SIMPLE》報導，隨著11月到來，這次新登場的商品橫跨食品、甜點、主食以及感恩節必備美食，以下是這個月在Costco最值得購買的11件商品。

1.Pompeian順滑果香特級初榨橄欖油：Costco的科克蘭有機特級初榨橄欖油是長年熱賣商品，但若想嘗試不同風味，這款限量版「Pompeian Smooth & Fruity」值得一試。它擁有細緻滑順的口感，帶有檸檬與梨子的香氣、再加上一絲辛香味，適合淋在甜點、拌炒料理或涼拌沙拉，是11月限定的多用途油品。

2.科克蘭南瓜起司蛋糕：Costco人氣秋季甜點「南瓜起司蛋糕」強勢回歸！據購物者表示，今年版本「比以往更好吃」。這款巨型蛋糕預計會供應到11月底，非常適合感恩節聚餐。新版在綿密南瓜起司蛋糕上增加了打發南瓜奶油與餅乾碎裝飾，更棒的是，現在這款蛋糕可以冷凍保存，方便延長賞味期。

3.科克蘭蔓越莓核桃麵包：秋冬限定的蔓越莓核桃圓麵包重返貨架，外皮香脆、內裡柔軟多汁，滿滿的蔓越莓與核桃香氣讓許多網友直呼「這是我最愛的Costco麵包！」可以直接吃、烤熱後抹奶油、搭配湯品，或製作火雞與起司三明治，甚至當法式吐司都超適合。

4.巧克力榛果迷你法式甜甜圈：10月底出現在烘焙區的新寵，每顆酥炸麵球裡都填滿濃郁巧克力榛果餡，再灑上糖粉，搭配咖啡或當甜點一絕。雖然目前僅部分門市試賣，但好評如潮。有會員稱「太驚人了！先生在我還沒收完戰利品前就吃掉快一盒。」

5.Premium奶油風為啤酒：哈利波特迷必收！奶油啤酒回歸Costco，而且今年供應更廣。口感綿密滑順，帶有濃郁奶油香與焦糖味，讓人聯想到電影中的「奶油啤酒」。會員分享「加上鮮奶油後根本就像在環球影城喝的一樣！」不論是朋友聚會或感恩節派對都超應景。

6.科克蘭墨西哥辣椒切達起司麵包：10月初登場的新口味依然熱賣！這款麵包內含大量切達起司、烤辣椒、玉米與甜椒，香辣夠味，香氣撲鼻。有會員留言「今天一次買了兩條，全家都愛上了！」

7.Del Real Foods 起司燉牛肉玉米餅：寒冷夜晚的懶人救星！這款回歸商品外層玉米餅包裹濃郁起司與燉牛肉餡，香氣逼人。會員推薦氣炸加熱，淋上自己喜歡的辣醬或莎莎醬風味更佳。

8.McCormick 節慶風味砂糖組合包：首次登場的節慶限定！三罐一組，包含「拐杖糖」、「巧克力榛果」與「英式太妃糖」三種口味。可用於餅乾裝飾、雞尾酒、熱可可或咖啡點綴，為冬日飲品增添節慶氛圍。

9.Maitre Pierre法式蜂蜜山羊起司塔：這款鹹甜兼具的法式薄餅在部分地區已上架，現在更多門市同步推出。非常適合當感恩節開胃菜，鋪滿山羊起司、法式鮮奶油與蜂蜜，烤後香氣四溢。可再加芝麻葉、烤南瓜或培根增添層次，一盒三入，適合分享。

10.科克蘭薄荷巧克力脆片：雖然距離聖誕節還有幾週，但這款節慶經典甜點已經上架！以黑白雙層巧克力為底，覆上碎薄荷糖，是每年最搶手的聖誕商品之一。據會員分享，包裝是「按盒賣不是按重量」，建議挑最重的一盒，划算又過癮！

11.Olipop聖誕特調氣泡飲組：這款主打健康減糖的飲品，為節慶派對增添清爽氣息。

