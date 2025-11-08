Costco召回100萬瓶氣泡酒 瓶身易碎已有人受傷！專家籲消費者處理要更謹慎

Costco旗下Kirkland Signature品牌的普羅塞克（Prosecco）氣泡酒，由於瓶身容易破裂，近100萬瓶正被召回。（取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕如果你過去六個月去過Costco買過價格適中的氣泡酒，最好檢查一下你買的是什麼。因為Costco旗下Kirkland Signature品牌的普羅塞克（Prosecco）氣泡酒，由於瓶身容易破裂，近100萬瓶正被召回。

據美國消費品安全委員會 （CPSC） 稱，目前已收到10起酒瓶破裂的報告，其中至少有一人因此受傷。在Costco商店銷售的近100萬瓶葡萄酒因瓶身破碎疑慮而遭到召回。

F&F Fine Wines International Inc.公司已收到10起酒瓶破碎或破裂的報告，其中一起造成割傷。該公司以Ethica Wines的名義在佛州邁阿密開展業務，並從義大利進口葡萄酒。

早在2025年9月，Costco就發布類似的通知，敦促顧客丟棄普羅塞克葡萄酒瓶，因為有人發現這些酒瓶即使不經處理也可能自行破碎。

此次後續召回公告指出，受影響酒瓶的通用產品代碼（UPC）為196633883742，Costco商品編號為1879870。該批次酒裝在綠色玻璃瓶中，貼有紫色標籤，標籤上印有「Kirkland Signature Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG」字樣。

該批酒於2025年4月至2025年8月期間在愛荷華州、伊利諾州、印第安納州、肯塔基州、密西根州、明尼蘇達州、密蘇裡州、北達科他州、內布拉斯加州、俄亥俄州、南達科他州和威斯康辛州有售。

專家建議，如果消費者碰巧了一瓶被召回的柯克蘭（Kirkland）普羅塞克葡萄酒，處理起來要比處理普通召回食品更加謹慎。大多數召回通知只是要求你丟棄物品，以免被飲用，但這次的情況不同。在第一份通知中，Costco建議為了安全起見，先用紙巾包裹瓶子，或者裝進另一個袋子裡，然後再（小心地）扔進垃圾桶。他們都同意，碎玻璃可不是開玩笑的。

