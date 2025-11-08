每月只給8千生活費還碎念 她抓狂1神招小氣老公炸了

在物價上漲的時代，許多人為了撙節開支絞盡腦汁，甚至縮減給家人的生活費。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕夫妻的金錢觀落差太大很容易起紛爭。1位日本上班族婚後要求公老婆當家庭主婦，每月卻只給4萬日圓（約台幣8千）生活費，還說「我媽媽也能收支維持平衡」，自己卻對日程用品很講究，還花錢玩遊戲，老婆受不了，在洗衣精用光後直接用清水洗，老公衣服異味難以去除，穿去上班慘遭同事嫌棄氣炸。最終2人一起去超市購物，這名小氣老公才坦承自己「吃米不知米價」。

日媒報導，在物價持續上漲的時代，可以節省的錢相當有限。然而，有些老公給的生活費不夠，或許是因為低估生活成本。

報導披露一個真實案例，女主角叫Yui（化名），她與老公Akira（化名）結婚後辭職，在家當全職家庭主婦。Akira每月只給她4萬日圓的生活費，這筆費用包括伙食費、水電費和手機費，Akira還說「我媽媽也能收支維持平衡」。

由於生活費不多，因此老公Akira想買高檔蛋黃醬和衛生紙，以及週末外出用餐時，Yui感到很困惑。此外，老公對洗髮精和日用品非常講究，甚至連空調溫度也調很低，這讓Yui省錢的努力付諸東流。Yui再次嘗試和他討價還價，他卻說：「我們得努力收支平衡！」令Yui很惱火。

最終，兩人因為生活開支而爭吵。某一天洗衣精用光了，因為買不起，只好作罷。Akira還對沒有空調、只用小燈泡的老婆碎念：「你是不是太不會理財了？」Yui無奈回：「以後我只用清水洗衣服！」

到了夏天，自從用清水洗衣服後，Akira的衣服就開始散發出難聞的氣味。這件事在公司引起同事議論，Akira氣沖沖回到家質問。老婆則要求他減少購買昂貴的蛋黃醬、衛生紙和玩遊戲。Yui還打電話給婆婆，婆婆告訴Akira，4萬日圓的生活費是不可能的，Akira震驚了。

Yui為了想讓老公認清現實，還邀老公一起逛超市購物，Akira才意識到每月4萬日圓的生活有多艱難。現在 Yui也開始打工，生活成本問題逐漸得到解決，生活終於恢復平靜。

