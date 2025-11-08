台灣入榜！3大買家1年貢獻正露丸藥商4.4億

製造正露丸的日本製造商「大幸藥品」，年營收約58億日圓。（圖擷取自大幸藥品官網）

〔財經頻道／綜合報導〕日本「大幸藥品」知名產品就是「喇叭標誌正露丸」，數據顯示，大幸藥品1年營收約58億日圓（約台幣11.6億），其中，光是台灣、香港及中國貢獻高達22億日圓（4.4億）。

本報曾報導，正露丸是許多家庭的必備胃藥，可治療食慾不振、腹痛腹瀉、消化不良、噁心嘔吐的症狀，但是有一種刺激性異味，因此台語名稱就叫「臭藥丸仔」，有些人對此藥敬而遠之。

日俄戰爭期間，日軍飽受因不衛生的飲用水造成的傳染病之苦，1903年日本陸軍軍醫學校的教官戶塚機知發現木餾油製劑對傷寒桿菌有顯著的抑制效果，進而製成「木餾油丸」，命名為「征露丸」，由於「露」是舊時日本對俄羅斯帝國譯名「露西亞」的簡稱，其含義便是「征討俄國用的藥丸」，在二戰結束後改名為「正露丸」。

根據日媒《Daily Shincho》最新報導，製造「喇叭標誌正露丸」日本「大幸藥品」一年營收約58億日圓，其中，台灣、香港、中國貢獻約22億日圓。此外，其海外銷售額主要來自正露丸或相關產品，例如「正露丸糖衣A」。

鮮為人知的是，目前正露丸在中國也頗受歡迎，銷售正露丸的藥局數量正在增加。該公司目前在中國約4.5萬家門市銷售正露丸及其他產品，並計劃在2027會計年度之前將門市擴展至8萬家。

一位「大幸藥品」的公關代表說，「我們公司從1954年開始向香港出口正露丸，1990年開始在中國銷售。它主要在中國南方地區（香港附近）流行起來，甚至在香港的電車也能看到正露丸的圖案。也有數據顯示，人們對正露丸的認知度相當高。」

拓殖大學教授富坂聰指出，說到在中國受歡迎的日本藥品，從以前開始就公認是眼藥水和正露丸。再來就是合力他命A（Arinamin A）。由於這些藥效果明顯、不像中國製的廉價藥那樣摻有奇怪成分，因此早已建立起品牌信任。

富坂聰還說，現在來日本的中國觀光客雖然不太買電器了，但藥品是例外，「像在松本清這類藥妝店裡，他們依然大量搶購正露丸。」

