美國陷「K型經濟」型態 11月消費者信心跌至史上最低

美國11月消費者信心指數跌至50.3。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國史上最漫長的政府停擺已衝擊美國消費者信心。密西根大學7日公佈調查，11月消費者信心指數從10月的53.6降至50.3，低於路透預期的53.2，除2022年武漢肺炎疫情期間的紀錄性通膨，導致消費者信心崩跌外，該數據創此調查數十年歷史的最低紀錄。

該調查也顯示，美國處於「K型經濟」型態，亦即持有大量股票的高所得消費者信心上揚，生活高枕無憂，而所得較低者則困苦度日。調查顯示，自認為民主黨、共和黨與獨立派消費者，以及所有年齡層和各所得群體的消費信心皆下滑，只有股票持有量最高的3分之1者除外。

請繼續往下閱讀...

密大消費者信心調查主任徐薈安（Joanne Hsu）指出，「隨著聯邦政府停擺持續1個多月，消費者現在正對於可能造成經濟的負面衝擊表達憂慮」。美國政府的停擺已導致數百萬低所得家庭福利，包括食品券被削減，數十萬聯邦雇員被迫放無薪假，而旅客則因數千個航班停飛而面臨形成延誤。

美國國會預算辦公室（CBO）估計，第4季美國國內生產總值（GDP）季減年率約1至2個百分點，雖然大部分的GDP下滑最終將反彈，但CBO預測，約70億至140億美元的損失恐無法彌補。

消費者信心的疲軟也反映在對勞動市場的憂慮上。萬神殿宏觀經濟諮詢公司（Pantheon Macroeconomics）資深美國經濟專家艾倫（Oliver Allen）表示，預期未來一年失業率將走高的家庭從10月的52%跳增至62%，創1980年以來最高水準。

經濟學家指出，隨著所得較低的家庭承受疲軟的就業市場，以及關稅造成較高物價的大部分衝擊，美國經濟重要引擎：消費支出主要是由高所得家庭驅動。

牛津經濟研究院（Oxford Economics）副首席美國經濟學家皮爾斯（Michael Pearce）指出，「收入最高的20%家庭貢獻了40%的消費支出，我們認為今年股市繁榮帶來的財富效應有所增強。我們也認為這反映了美國消費者日益分化的趨勢」。

該調查顯示，消費者對未來一年的通膨預期從10月的4.6%上升至4.7%，未來5年的通膨預期則從上月的3.9%降至3.6%，仍遠高於聯準會的2%目標。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法