台灣不買！南非牛肉遭中封殺傻眼 急找亞洲國家賣貨

南非因口蹄疫疫情蔓延，衝擊牛肉出口。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕南非最大貿易夥伴中國，之前因南非口蹄疫疫情擴散，宣布暫停所有牛肉及偶蹄動物產品進口。此舉讓南非傻眼，因為2國去年簽署備忘錄的貿易保障，非疫區可獲輸中許可，如今禁令擴至南非全境，威脅當地產業鏈生計，最大牛肉生產商和出口商抨擊南非政府未控制疫情等同「經濟自殺」。台灣也長年未採購該國牛肉，南非急尋替代市場，盼促進肉類出口到亞洲。

南非總統（左2）Cyril Ramaphosa率領牛肉業者等商業團體，訪問越南，並在河內舉行商業論壇。（圖取自Beefmaster 臉書）

綜合《IOL》等外媒報導，南非口蹄疫的持續蔓延使該國牛肉產業面臨十字路口。儘管2024年在控制疫情方面取得顯著進展，但2025年部分地區爆發新疫情，正威脅該產業的穩定、出口潛力和長期增長前景。

請繼續往下閱讀...

報導說，中國於2025年5月全面禁止進口南非牛肉。這項決定提醒南非，該國牛肉出口體系十分脆弱，此類疫情會帶來巨大的經濟風險。

最令南非驚訝的是，2024年9月2日南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）赴中進行國是訪問，雙方簽署口蹄疫防控合作備忘錄，根據所載的貿易保障顯示，中國對南非部分非口疫區採取區域化管理，也就是《獲得認可的南非口蹄疫非免疫無疫區名單》中的地區，所生產的肉品可出口到中國，中國卻在5月份宣佈南非輸中偶蹄動物及其製品的禁令，擴大至南非全境。

為此，《IOL》7月曾披露，南非牛肉產業正處於崩潰邊緣，新一輪口蹄疫疫情爆發給整個產業帶來巨大衝擊。牛肉產業鏈上的各個環節都受到嚴重衝擊，引發人們對貿易連續性、失業以及國內外市場信心崩潰的擔憂。

領先的牛肉生產商和出口商Beefmaster集團警告，口蹄疫的肆意蔓延暴露執法方面的重大缺陷，並給本已在動盪不安的經濟環境下，苦苦掙扎的農民和加工商帶來巨大的壓力。

Beefmaster集團供應鏈主管Roelie van Reenen表示，我們理解為什麼業內一些人士不顧限制，冒險運輸牛隻，但這對於整個行業來說無異於「經濟自殺」。

報導直言，連鎖反應已經開始，南非失去進入中國牛肉市場的機會，這一打擊凸顯局部疫情爆發的國際影響。

Beefmaster董事長 Louw van Reenen（右）與越南駐南非大使 Loi hoang，在河內舉行的商業論壇合影。（圖取自Beefmaster 臉書）

根據《Ecofin Agency》最新訊息，南非計劃擴大在亞洲市場的肉類出口，由農業部長史登海森（John Steenhuisen）率領的代表團，成員包括Beefmaster集團董事長範雷納（ Louw van Reenen）等私營部門代表，陪同總統拉瑪佛沙訪問越南等國。

南非政府正與東南亞國家（包括印尼、越南和新加坡）洽談，以加速南非肉類產品（如牛肉、豬肉和羊肉）的市場准入。透過這項舉措，希望實現出口目的地多元化，並提高當地肉品產業的收益。

在訪問期間，南非農業部長史登海森會見了越南農業與環境部副部長Nguyen Hoang Hiep，討論了南非向越南供應優質肉類產品（包括牛肉、豬肉、羊肉），以滿足其日益增長需求的商機。

Beefmaster集團董事長範雷納表示，總統拉瑪佛沙在越南和馬來西亞進行國是訪問期間，所舉行的貿易談判取得的積極成果感到鼓舞，此次訪問的重點是擴大南非肉品揮軍東南亞市場。

範雷納強調，公司希望此次東南亞之行的進展，能為即將於 11 月在約翰尼斯堡舉行的 G20 峰會帶來更大的市場准入。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法