展現世界的台灣！宋恭源邀31位諾貝爾獎得主來台講座

光寶集團創辦人宋恭源，邀請到31位諾貝爾獎得主來台講座。（記者蔡宗勳攝）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕光寶集團創辦人宋恭源今天中午出席其捐資設立的「恩慈愛鄉獎學金」頒獎典禮時，呼應嘉義縣長翁章梁提出的「世界的台灣」，表示其與中央研究院聯合推動的「台灣橋樑計畫」，於2025年至2026年間將邀請31位諾貝爾獎得主來台講座，強調找來1位諾貝爾獎得主就很不得了，這次一口氣邀請到31位，正是展現「世界的台灣」事實。

宋恭源指出，台灣是個天然資源匱乏的國家，靠著教育培育出許許多多人的人才，目前台灣的競爭力在世界上名列前茅，更是一個幸福的國度，可見教育真的非常重要，希望大家更加的努力，台灣就能在更多國際舞台被世界看見。

請繼續往下閱讀...

宋恭源進一步表示，其在台灣大學成立一個諾貝爾講座，當初期盼可以找到2到3個諾貝爾獎得主來台灣，沒想到這個訊息放出來以後，竟然有31個諾貝爾獎得主要到台灣來當教授及研究，所以今天的台灣事實上逐步走進頂尖，已經是「世界的台灣」。

他說，有那麼多的諾貝爾獎得主的教授要到台灣來上課，這樣台灣的年輕人的視野、思想也會更進一步的拓展提高，甚至台灣的教授思想也會更好，這個正是縣長翁章梁剛剛講的「世界的台灣」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法