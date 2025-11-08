大湖農工校友陳克成擠進半導體產業鏈 捐100萬回饋母校

大湖農工今天迎來100週年校慶，校友陳克成創業擠進半導體產業鏈，捐100萬回饋母校。（大湖農工提供）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕坐落台3線苗栗縣大湖段附近的國立大湖農工，長期在苗栗縣培育技職人才，也是苗縣為數不多的技職類學校，大湖農工今天迎來100週年校慶，其中獲得特殊貢獻獎之一的校友陳克成，出社會後掌握住半導體產業發展契機，創業專注於高科技製程所需的精密化學材料開發成為國際供應鏈一份子，還將目光投入鞋底材料開發成功與運動品牌大廠Nike合作，陳克成因人在國外錯過校慶，他捐出100萬回饋母校。

大湖農工表示，陳克成於1986年畢業於機工科（今機械科），陳克成出社會後掌握台灣半導體產業發展契機，他鎖定半導體製程所需的氟化物專業化學品，決心創業成立公司並成功與國際知名的3M公司合作專注於高科技製程所需的精密化學材料開發，產品打入國際供應鏈並生產供應台積電晶片製程使用的產品。

校方也提及，陳克成持續擴展工業材料事業版圖，與南寶樹脂公司開發出新一代的環保型鞋底複合材料，材料獲得運動品牌大廠Nike採用使用在鞋底。

