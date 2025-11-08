台灣紡織61業者登日本展會 創造4.64億元商機

紡拓會強調，為協助台灣業者持續拓銷日本市場，將持續辦理台灣紡織品大阪及東京展示會。（紡拓會提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕紡拓會籌辦「2025年台灣紡織品大阪展示會」 徵集61家業者參展，展出重點聚焦於永續環保、機能應用及流行時尚三大主題，橫跨運動、戶外活動、休閒、西裝及制服等領域，據紡拓會統計，本次展示會現場接單金額31萬美元（約新台幣960萬元），預估後續接單金額近1500萬美元（約新台幣4.64億元）。

紡拓會指出，本次參展業者展出各式符合永續概念的產品，如由單一材質製成的機械彈性布料、節能製程及成衣回收製成的布料等，皆受到日本買家的矚目。同時，因應全球氣候變遷及夏季高溫日益嚴峻的趨勢，多家業者也積極推出兼具涼感、抗UV與遮熱功能的布料產品，以提升穿著舒適性與應對環境變化的實用性。

紡拓會認為，相關新素材兼顧機能性與永續發展，展現我國紡織業者在創新研發與市場應變上的高度競爭力。吸引如伊藤忠、東麗、GSI Creos、丸紅、MN Inter-Fashion、蝶理、田村駒等著名商社及知名運動品牌MIZUNO、ASICS、DESCENTE、PUMA；戶外品牌mont-bell、GOLDWIN；流行品牌URBAN RESEARCH；西裝品牌AOKI等，共900名買家到場參觀。

紡拓會觀察，日本是全球第四大經濟體，也是全球主要成衣進口市場之一。依據我國海關統計，日本為我國紡織品第六大出口市場，2025年前三季我國紡織品及成衣出口至日本總額為1.94億美元（約新台幣60億元），其中紗類8400萬美元（約新台幣2.6億元）、布類6400萬美元（約新台幣19.8億元），合計占整體出口日本紡織品76%。

紡拓會強調，為協助台灣業者持續拓銷日本市場，將持續辦理台灣紡織品大阪及東京展示會，預計2026年東京展示會將於明年5月13日至14日舉辦，繼續鎖定海外商機。

