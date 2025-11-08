金價有撐？全球央行狂掃黃金 「這國」連12個月購金

中國10月再度增持黃金，連續12個月購金。示意圖。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕近年各國央行購金行動積極，從2022起連3年狂掃黃金上千噸，截至10月30日，今年國際金價已50次刷新高；第三季全球黃金需求總量（包含場外交易）達1313噸，創單季黃金需求的最高紀錄。在全球央行購金熱潮下，中國人行（央行）發布最新數據顯示，截至10月底，中國黃金儲備規模7409萬盎司，月增3萬盎司，這也是中國連12個月增持黃金。

中國發布最新外匯存底數據，其中黃金儲備持續攀升。截至10月底，中國黃金儲備規模達7409萬盎司，較9月底增持3萬盎司。中國已連續12個月增持黃金，相較2024年10月底，中國本輪增持黃金儲備規模已達129萬盎司。

中媒《財新》報導，中國國家外匯管理局7日發布的最新統計數據顯示，截至2025年10月底，外匯存底規模為3兆3433億美元，較9月底上升47億美元，增幅0.14%。

外界關注的購金行動部分，資料顯示，中國官方儲備繼續增持黃金。截至10月底，中國黃金儲備規模為7409萬盎司，較9月底增持3萬盎司。中國已連續12個月增持黃金，相較2024年10月末，中國本輪增持黃金儲備規模達129萬盎司。

報導認為，中國10月增持3萬盎司黃金，為這一輪人行黃金增持期間最小月增規模。自2025年3月以來，中國大都維持每月不超過10萬盎司的增持規模。

在各國央行購金行動依舊積極之下，金價歷經一波回檔之後，因美元疲軟、政府關門帶來的不確定性，加上美股本週大跌，刺激避險需求上升。週五（7日）金價再度漲回每盎司4000美元大關。根據報價，黃金現貨價7日上漲0.7%，報每盎司4005.21美元；12月交割黃金期貨上漲0.5%，報每盎司4009.80美元。

