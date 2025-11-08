星巴克咖啡師「靠副業」逆襲 創公司每月營收3000萬元親揭成功祕訣

29歲Haley Pavone大學時在星巴克打工當咖啡師，卻在課餘時間開啟了副業品牌Pashion Footwear。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕美國加州一名29歲女子，在大學時是星巴克的兼職咖啡師，同時間她創立副業品牌，推出可將高跟鞋轉為平底鞋的創新鞋款，如今公司營收已突破每月100萬美元（約新台幣3096萬元），她分享開創副業經歷，並提醒創業者們「沒有顧客就沒有生意，客服絕不是附屬品，而是品牌生命線。」

外媒報導，今年29歲的帕馮（Haley Pavone）大學三年級時在星巴克打工當咖啡師，卻在課餘時間開啟了一個副業品牌Pashion Footwear，最終成為她的全職事業。她透露，創立副業的靈感源自一次舞會意外，2016年她穿著6吋高跟鞋無法跳舞，只好脫鞋上舞池，結果被穿高跟鞋的姐妹踩傷腳。這次意外讓她思考，為何女性不能同時兼顧時尚與舒適？於是「可轉換式高跟鞋」的概念誕生了。

請繼續往下閱讀...

被問到是如何讓這個副業起步的？帕馮表示，創業初期透過校內創業比賽獲得約2.65萬美元（約新台幣82萬元）的無條件補助金，並聘請前Nike、Ariat及Keen的專業鞋履設計團隊開發產品。隨後，她向投資人募得450萬美元（約新台幣1.39億元）資金，將概念變為量產鞋款。

帕馮坦言，創業過程中最艱難的是「現金流管理」。由於鞋款生產需約4個月，她必須提前支付龐大庫存費用，任何疏忽都可能導致資金鏈斷裂。2021年，她更遇上供應鏈危機，訂單運輸延誤近一年，導致公司7個月內無貨可售。她透過調整行銷策略，將焦點放在現有核心商品，並推出預購模式，最終成功化危機為轉機。

帕馮表示，品牌在2019年正式上市後，疫情讓一切中斷，直到2022年才開始穩定獲利，2023年首次實現年度獲利，如今公司仍保持年增長20%的速度，9月更創下首個月營收100萬美元的新高。

她認為，創業最重要的是 傾聽顧客需求，尤其是消費品牌，「沒有顧客就沒有生意，客服絕不是附屬品，而是品牌生命線。」被問到如果能重來，會改變哪個過程或策略？帕馮表示，最想改變的，就是希望自己沒有把那麼多時間浪費在創投融資上，如今絕大多數的創投模式並不適合消費品品牌，認為自己浪費了大量精力和時間，這些本可以更好地用於行銷和業務運營。

