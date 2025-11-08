川普給1年俄油制裁豁免 匈牙利允買美液化天然氣

美國總統川普7日與匈牙利總理奧班（左）7日在白宮的會晤氣氛融洽。（美聯社）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普7日與匈牙利總理奧班在白宮舉行一次氣氛融洽的會晤後，給予奧班1年的制裁豁免，使匈牙利免受因購買俄羅斯石油和天然氣而受到制裁。

《法新社》8日報導，去年10月，川普因俄國總統普廷拒絕結束對烏克蘭長達近4年的入侵而失去耐心，對莫斯科兩家最大石油公司實施制裁。儘管川普一直敦促其他歐洲國家停止購買俄油，以免資助莫斯科的戰爭機器，但奧班利用首次白宮之行，爭取特殊待遇。

在會晤中，兩人互相讚揚。川普表示，因為匈牙利是內陸國家，必須依賴管線輸送石油，這使得它依賴俄國的石油和天然氣，因此才考慮給予匈牙利豁免，「你們也知道，他們沒有臨海優勢」。

匈牙利外交部長西亞爾托（Peter Szijjarto）在會後表示，華府已給予匈牙利「石油和天然氣制裁的全面且無限制豁免」。但一位白宮官員告訴《法新社》，匈牙利的豁免期僅1年。這位官員還表示，匈牙利同時承諾購買價值約6億美元（約186億台幣）的美國液化天然氣。

