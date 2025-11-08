最受歡迎的旅遊目的地 這國蟬聯冠軍

美國雜誌《康泰納仕旅行者》（Condé Nast Traveler）讀者評選為全球最受歡迎的旅遊目的地，日本排名第一。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕在今年的讀者選擇獎中，日本繼續被美國雜誌《康泰納仕旅行者》（Condé Nast Traveler）的讀者評選為全球最受歡迎的旅遊目的地，並獲得了95.36分（滿分為100分）。日本去年也獲得了這項榮譽。

旅客認為日本的自然美景、充滿活力的文化、美味的食物和熱情好客是其受歡迎的原因。

希臘排名第二，其次是葡萄牙和義大利。其他排名前十的國家包括西班牙、土耳其、愛爾蘭、克羅埃西亞、法國和加拿大。

由於日圓疲軟、航班往來增多以及簽證政策放寬，日本在1月至9月期間接待了3165萬外國遊客，較去年同期成長17.7%。根據日本共同社報導，這一數字標誌著日本外國遊客人數突破3000萬的速度創下歷史新高。如果這種勢頭持續下去，預計到2025年，日本的年度入境遊客人數將超過4000 萬人次。

超過75萬7000 名《康泰納仕旅行者》雜誌的讀者參與了這項調查，分享了他們對各種旅行體驗的看法，包括城市、島嶼、酒店、度假村、遊輪、水療中心和航空公司。

