光寶創辦人宋恭源伉儷捐股設立恩慈愛鄉獎學金 扶助嘉義新港子弟

光寶科技創辦人宋恭源與夫人阮豊瑛慨捐個人持有光寶科技股票15萬股（市值約新台幣2600萬元）設立「恩慈愛鄉獎學金」。（記者蔡宗勳攝）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕光寶科技集團創辦人宋恭源與夫人阮豊瑛心繫故鄉新港的教育，慨捐個人持有光寶科技股票15萬股（市值約新台幣2600萬元）委由新港文教基金會設立「恩慈愛鄉獎學金」，以「拔尖扶弱、教育均等」為理念，每年提供就讀嘉義高中、嘉義女中及嘉義高工符合資格新港兒女每人3萬元獎學金。8日在新港文教基金會舉辦首屆獎學金頒獎典禮，宋恭源、阮豊瑛伉儷及散居各地的阮氏家屬出席，嘉義縣長翁章梁、新港鄉長葉孟龍也共同見證善循環力量打造嘉義教育令人感動的時刻。

「恩慈愛鄉獎學金」成立大會。（記者蔡宗勳攝）

阮豊瑛是新港女兒，雲門舞集創辦人林懷民要叫她姑姑，擔任教職時認識宋恭源相戀，結婚後辭去教職。但60多年來，仍與當年教過的學生保持連絡，也不斷的回饋故鄉。這次在夫婿宋恭源鼎力支持下成立「恩慈愛鄉獎學金」，雖然阮家人已經沒有人定居在新港，但在獎學金成立大會上，阮家5代從海內外齊聚新港文教基金會，見證這歷史時刻。

請繼續往下閱讀...

「恩慈愛鄉獎學金」成立大會。（記者蔡宗勳攝）

宋恭源表示，教育能改變人的命運，也能塑造社會的進步，自己深知教育的力量與機會的重要性，希望透過獎學金，讓更多嘉義孩子有機會發揮所長。

宋恭源強調，教育的條件會改變一個人，教育真的非常重要，如果我們再更加努力，台灣就能在更多國際舞台上被世界看見。

「恩慈愛鄉獎學金」首屆獎學金頒獎。（記者蔡宗勳攝）

翁章梁也說，台灣之所以有現在的樣貌，就是從教育做起，希望靠著善循環的力量，讓教育環境更好，讓孩子更順利的成長，進而繼續回饋社會。

嘉義縣長翁章梁強調台灣之所以有現在的樣貌是靠教育撐起。（記者蔡宗勳攝）

新港文教基金會董事長陳永華主持「恩慈愛鄉獎學金」成立。（記者蔡宗勳攝）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法