追台積出狠招？三星李在鎔得力助手退出管理層 核心決策機構換人

三星電子高階人事異動，李在鎔得力助手、也是副會長鄭賢浩（Chung Hyun-ho）轉任顧問。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕韓媒披露，三星電子會長李在鎔得力助手、也是副會長的鄭賢浩（Chung Hyun-ho）退出一線管理層轉任顧問，任命樸學奎（Hark Kyu Park）為公司業務支援辦公室的新負責人。該辦公室是三星關鍵決策單位，業界正密切關注三星第二號人事的調整，是否會為公司帶來人事更迭和業務重組的機會。

綜合韓媒報導，三星電子7日宣布了有關業務支援工作小組（BSF）負責人及高階主管人事變動。同時，三星電子也將原先作為旗下電子子公司臨時控制中心的「業務支援工作小組」，重組「業務支援辦公室」的常設機構，並強化對旗下子公司的監管。

其中，領導業務支援工作辦公室的鄭賢皓將卸任，轉任顧問，並任命樸學奎（Hark Kyu Park）為公司業務支援辦公室的新負責人。樸學奎曾是三星電子的首席財務長，一年前加入了業務支持工作辦公室。此次人事變動標誌着該小組的首次重大調整。

報導認為，三星電子此次核心組織架構重組正值該公司近期重拾競爭力之際。此前，該公司克服了曾阻礙李在鎔的司法風險，以及因錯失對AI浪潮最關鍵的HBM（高頻寬記憶體）市場響應良機，而引發的危機論調。業界正密切關注三星二號人物的更迭，是否會為公司帶來人員更新和業務重組的機會。

一位熟悉三星內部事務的消息人士稱：「據我了解，鄭賢皓考慮辭職的時機已久。」消息人士補充：「他認為，與其在公司業績不佳時離職，不如在公司步入正軌後再卸任，他認為現在正是時候。」

分析也認為，鄭賢皓的卸任被視為象徵性的領導層過渡，因為他長期以來一直被視為李在鎔最親密的助手，尤其是在三星近期歷史上的關鍵時刻，他負責監督人事決策、業務協調和危機管理。

報導稱，三星業務支援工作辦公室是在 2017 年三星集團解散其因參與一起貪污醜聞，而備受批評的權力中心後成立的，那次醜聞導致李在鎔被捕。李在鎔於 2022 年因在該醜聞中受賄而服刑 18 個月後獲得赦免，該醜聞引發大規模抗議，並導致時任總統朴槿惠下台。

