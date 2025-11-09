危老條例上路8年》累積申請件數近5千 高峰過後逐漸冷卻

「危老條例」上路已超過8年，截至9月為止，全國累積申請件數將近5千件。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕「危老條例」上路已超過8年，截至9月為止，全國累積申請件數將近5千件、核准件數則超過4600件，相當於一年平均申請件數超過600件、核准件數一年平均近580件。

回顧過去歷年單一年度的危老申請數以及核准數量，馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，該條例上路以來其實衝出一波大量重建案，尤其2020年核准件數突破800件，達到單一年度高峰。

但隨著危老重建開發時程容積獎勵落日，再加上小基地危老案多，衍生出營造成本高昂、施工又不易，又遇到房市景氣不佳、貸款不易，整合難度增加。自高峰之後，危老核准件數逐年下滑，甚至已明顯冷卻。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，危老重建當初是為了因應「都更條例」大翻修而生的時代產物，一方面透過壓縮審議程序、遞減式的時程獎勵及落日條款，加速政策成果累積，另一方面用績效標準的方式減低過去都更審議容積獎勵的不確定性，但最重要的解放都更劃定的面積限制，擴大嘉惠對象也降低整合紛爭，策略性促進都市危險老舊建物的重建，甚至讓不少原本走都更途徑的個案轉軌到危老的新賽道。

不過，上半年的座談會也點出，都市更新與危老重建在適用範圍與獎勵條件相近，產生政策排擠，導致有機會整合為大面積的都市更新案，因少數所有權人不同意參與，改循危老重建方式，造成都市更新案件破局。

撇開不同意戶 都更案轉道危老途徑

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，危老初期速度比較快，包括容易整合的、整合一半從都更轉危老、爭取時程獎勵等，相當受到市場歡迎，不過後來以規模獎勵取代時程獎勵，速度就放緩，再加上造價上揚也不利小基地改建，都更案又成為市場關注焦點。

