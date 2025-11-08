6旬夫妻「砸光退休金」買房搬到鄉下 僅1年慘陷崩潰現實

許多人誤以為「退休金買房就結束」，卻忽略生活持續性。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕許多人嚮往在退休後移居到鄉下，享受遠離塵囂的生活，有時卻可能出現理想與現實的差距。日本一對6旬夫妻以退休金2000萬日圓（約新台幣404萬元）購入鄉下一間夢想中古屋，並將都市的公寓賣掉後，錢用來裝修打造理想生活空間，然而，僅僅1年後，夢想生活卻出現裂痕，連來訪的女兒都不禁皺眉。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，在北關東的某個小鎮，68歲的村上聰（化名）與妻子智恵子（65歲，化名），在被樹木環繞的平房展開第二人生。曾在東京某企業工作的村上先生，憑退休金2000萬日圓購置這間中古屋，並用賣掉東京公寓的資金重新裝修，對廚房、浴缸、庭院都極盡講究，夫妻倆當時形容「終於擺脫都市狹小的公寓生活了」、「被大自然包圍，感覺像是另一個世界。」

請繼續往下閱讀...

起初，夫妻倆笑容滿面，展示給朋友的照片中，庭院裡的家庭菜園、園藝活動點綴生活。然而，僅僅一年後，夢想生活出現裂痕。女兒久違地來訪，打開玄關的瞬間不禁皺眉「媽媽，這房間濕氣很重吧？聞起來有點霉味。」智恵子坦言，檜木浴缸不用時容易發霉，清潔工作跟不上；客廳窗邊壁紙因結露而發黑。

更麻煩的是，村上先生因高血壓惡化暫停開車，最近的超市距離2公里，巴士每小時僅一班，買菜與就醫全靠計程車。女兒不禁疑問「這麼不方便的地方，兩個人生活真的沒問題嗎？」一句話讓夫妻對視後沉默。

夫妻年金合計每月22萬日圓（約新台幣4.4萬元），但光電費、車輛維護與醫療費幾乎耗盡收入，有時還需動用存款。智恵子說「原本想靠家庭菜園省錢，結果夏天太熱大多枯掉，反而水費增加。」加上房屋維護成本高昂，屋頂補漆、熱水器更換等，十年就需花數十萬日圓。

女兒離開當晚，智恵子低聲說「沒想到女兒會說我們生活『異常』，但我有點懂了。原本想享受生活，卻不知不覺被房子牽著走……」夫妻倆終於明白，老後理想生活不只是安靜與空間，更要有安全感與社交連結。地方移居若成功，可帶來平穩生活，但關鍵是基於現實數字的計畫，而非單純的夢想。

財務規劃師指出，許多人誤以為「退休金買房就結束」，卻忽略生活持續性。房子既是資產，也是支出來源。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法