78歲婦月靠1.4萬年金生活突喊「拒絕金援」 兒心頭發涼回家見1幕驚呆

日本調查，對許多老人而言，子女的匯款確實是生活支柱，但近47％的長者希望未來若需要照護「由專業人員負責」，選擇子女的僅12.9％，大多不想成為孩子的負擔。

〔財經頻道／綜合報導〕無論關係多親密，詢問父母財務狀況仍然是件難事。日本一名52歲男子20年來堅持每月匯5萬日圓給靠微薄年金生活的母親，卻突然接到她一句「不用再寄了，謝謝你。」一句話讓他心頭發涼，回老家一問之下，才知道原來78歲母親早已悄悄為「最後的日子」做準備，不為別的，只是不想成為孩子的負擔。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，52歲的佐佐木浩一（化名）在東京一間企業上班，他和母親相隔兩地生活超過20年，每月固定寄出5萬日圓（約新台幣1萬元），支撐月領年7萬日圓（約新台幣1.4萬元）年金生活的母親晴子（化名，78歲），自從15年前父親過世後，這筆年金遠遠不夠過上寬裕生活，因此浩一一直默默匯款，盡力支撐母親的生活。然而某天，她突然開口拒收，一句「不用了」讓他心頭發涼。

浩一回憶「那是第一次，母親拒絕我的錢。」他追問原因，母親卻只是淡淡說「沒事，我很好。」一直以來，她都會說「謝謝，幫了我大忙」但這次卻突然表示不再需要，這突如其來的反應，讓浩一感到不安、輾轉難眠，於是他在隔週的週末，立刻搭上新幹線趕回老家，那已是他自過年以來，半年多後的第一次返鄉。但一打開玄關，他就覺得「不對勁」。

以往堆滿鞋子與傘的玄關，此刻乾淨得異常；桌上不見雜誌與報紙、櫃裡的餐具與擺飾少了大半，整個家彷彿「搬家前」一樣空蕩。就在此時，從房間裡傳出聲音，母親問「浩一？你怎麼突然回來啦？」母親露出笑容，但他一眼看出她消瘦了許多。

在浩一的追問下，晴子終於說出真相。坦言「其實啊，下個月我要住院了。可能要住一陣子，趁現在先把東西都整理好。」原來，她早已默默為「最後的日子」做準備，不想拖累兒子，不想留下麻煩的遺物，選擇在平靜的笑容下，藏著一種堅定的告別。

根據日本2022年調查，高齡者家庭平均年收入約314.8萬日圓（約新台幣64萬元），其中高達63.5％來自年金。對許多老人而言，子女的匯款確實是生活支柱。但另一方面調查也顯示，近47％的長者希望未來若需要照護，「由專業人員負責」，選擇「子女」的僅12.9％，「不想成為孩子的負擔」，是他們最後的溫柔。

晴子正是這份心情的體現，她早已下定決心與其讓孩子繼續匯錢、掛念，不如趁自己還能動時，為未來做好準備。浩一說，那通電話讓他明白一件事，金錢上的支援很重要，但真正的關心，是理解父母此刻的想法。

