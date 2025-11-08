住日本飯店吃泡麵有廚餘該怎麼辦？業者告訴你處理方法

許多台灣人常去日本旅遊，卻不知道在飯店丟廚餘也有學問。東橫INN示意圖。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕許多台灣人常去日本旅遊，回飯店後泡個一碗泡麵當做消夜，是再也平常不過的事情，但也常出現「分量比想像中多，吃不完」或「剩下不少湯」的情況，這時該怎麼處理剩下的泡麵或湯汁呢？日本知名連鎖飯店「東橫INN」近日就在社群上宣導「正確處理方式」，引發網友熱議。

日媒《Hint-Pot》報導，東橫INN近日在社群的影片寫著：「泡麵吃到最後還剩下一點料或湯，總是會猶豫該怎麼辦吧？」畫面中，一位房客在房間裡吃泡麵，吃到一半卻覺得太撐，困惑地自語：「好可惜，但真的吃不下了，這湯該怎麼處理啊？」

東橫INN在影片用字幕說明：「基本上，只要退房時保持原樣就可以！」接著又補充一句：「若能把杯子放在垃圾桶附近，我們會更方便！」

換句話說，房客不需要自行倒掉湯汁或特別處理，交給清潔人員即可。

報導提到，泡麵湯汁中含有的油脂在冷卻後容易凝固，如果倒入洗手台或馬桶，油脂會與排水管內的汙垢結合，恐怕會形成難以清除的油垢層，長期累積後甚至可能導致管線堵塞。此外，湯裡常殘留細小的麵屑或配料，這些固體物也會加劇堵塞問題，腐敗後更可能產生惡臭，擴散到房間中。

影片下方的留言區，也出現許多共鳴留言：「原來可以直接放著就好嗎!? 我以前都覺得不好意思，都是硬把湯喝完或用紙巾吸乾再丟！」也有人貼心表示：「若能把杯麵裝進雙層袋子再丟，應該會更好！」

報導也提到，由於不同飯店處理廚餘的方式各不相同，如果顧客不確定的話，最好先諮詢櫃台人員再處理。

