以為「打工賺點零用錢」很簡單！60歲阿北自尊心徹底碎了

〔財經頻道／綜合報導〕「60歲退休」對上班族而言，是職涯中一個重大的分水嶺。有人會想：「接下來就輕鬆過日子吧」，於是辭去正式職員的工作，轉而當兼職，但實際體驗後，等待的現實往往與想像不同。日本一名60歲的A先生擔任製造業業務長達35年，他在領取1500萬日圓（約308萬元新台幣）的退休金後，想著可以靠兼職收入維持生活，等到65歲領退休年金後就可以脫離職場了，豈料「兼職人生」與預期落差極大，讓他的自尊心徹底破碎。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，A先生年輕時是業務好手，但在50歲時業績開始被年輕人超越，由於他也不想被回聘之後，要聽取曾是自己部下的年輕主管指示，因此心生60歲退休的念頭，而這段期間他決定靠兼職收入維持生活，做到65歲開始領退休年金。

A先生在60歲時可領到1500萬日圓退職金，另有約1400萬日圓（約288萬元新台幣）存款，由於房貸還有800萬日圓（約164萬元新台幣）。他打算用部分退職金清償房貸，因為孩子即將大學畢業，不再需要教育支出，A先生想說等到65歲開始領年金後，生活就沒問題了。

然而，離職後等待他的，是與想像完全不同的現實。

A先生之後開始在大型家居中心打工。他早就看過許多銀髮族在那裡工作，覺得「這裡不錯，和客人互動感覺很開心，我應該也行」。他每週工作5天，早上10點到下午5點，時薪1200日圓，換算月收入約18萬日圓（約3.7萬元新台幣）。他原以為這份工作不用擠電車，也沒有業績壓力，應該能輕鬆做，但現實並非如此。

A先生說：「商品擺放位置、作業手冊都很難記，操作掃描盤點用的手持裝置也一再出錯，結果比起同時間入職、比我小20歲的學生打工族還更常麻煩到正職員工。明明覺得自己還年輕，結果卻像個老爺爺一樣，既羞愧又難堪，自尊心真的受挫。」

A先生也曾因無法回答客人問題，而被客人說：「沒關係，我去問別人」；他也常被年輕員工或兼職夥伴小心翼翼地提醒出錯，更讓他信心受損。

體力下降、記憶力衰退也是無法忽視的現實。在陌生的環境中重新學習工作，比想像中困難得多。A先生苦笑著說：「被年紀像兒子的正職員工提醒時，真的有點說不出的複雜心情。」

報導提到，「以為辭職後就能輕鬆」、「想輕鬆賺點錢」，這樣的想法其實是種錯覺，現實社會中，沒有哪種收入是可以輕鬆得來的。

所幸A先生在工作半年後，逐漸熟悉狀況，能更自在地和同事、其他打工夥伴聊天。而且聽其他銀髮族同事說，其實大家都經歷過相似的辛苦，這讓他心情好了不少。他坦言：「我當初真是太天真了，以為打工比較輕鬆。如果當時留下來，雖然薪水會減少，但至少相對穩定。」如今他也逐漸覺得，也許這樣的選擇也不壞。

