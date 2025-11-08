川普見奧班救了油價？國際油價跌後反彈

國際油價週五（7日）反彈。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週五（7日）在盤中一度下跌後反彈，市場寄望匈牙利能夠繼續使用俄羅斯原油，此時美國總統川普正在白宮會晤匈牙利總理奧班（Viktor Orban）。

美國紐約西德州中級原油期貨收每桶59.75美元，上漲32美分，漲幅0.54%。

布蘭特原油期貨收每桶63.63美元，上漲25美分，漲幅0.39%。

儘管如此，隨著全球主要產油國增加產量，兩大基準原油價格本週下跌約2%。

Again Capital合夥人基爾杜夫（John Kilduff）表示：「我們現在正關注川普與歐爾班的會晤，看是否會出現某種協議，使得美國能放寬對盧克石油（Lukoil）與俄羅斯石油公司（Rosneft）的制裁。」

自2022年烏克蘭衝突爆發以來，匈牙利一直維持對俄羅斯能源的依賴，這也引發了歐盟及北約多數盟友的批評。

國際油價早盤一度走低，原因是航班削減的消息對市場造成壓力。由於美國政府關門導致空中交通管制員薪資無法發放，出現人力短缺，航空公司被迫減少航班。

Price Futures Group高級分析師弗林（Phil Flynn）說：「航班被迫停飛的事實，削弱了大量柴油需求。」SEB分析師赫瓦爾比（Ole Hvalbye）指出，隨著航空燃料需求下降，「市場仍在權衡原油供應過剩日益增加與宏觀經濟數據表現不一之間的平衡。」

IG Markets分析師‧賽卡摩爾（Tony Sycamore）表示，美國原油庫存本週意外增加520萬桶，重新引發市場對供應過剩的擔憂。根據美國能源資訊署（EIA）週三（5日）公布的數據，由於進口量上升與煉油活動減少，美國原油庫存增幅超過預期，而汽油及蒸餾油庫存則同步下降。

