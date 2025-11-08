AI泡沫要來了？史上最準崩盤指標現形 預示美股恐跌「這麼多」

全球半導體股近日遭遇AI熱潮以來最猛烈的拋售潮。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕全球半導體股近日遭遇AI熱潮以來最猛烈的拋售潮，主因是投資人開始擔心AI熱潮中一些最大贏家的估值是否過高。專家表示，從一項評估短期進出場時機的指標「黃金白金比」（gold-platinum ratio） 來看，美股未來12個月很可能出現一波明顯的修正，恐寫下16%的跌幅。

MarketWatch 專欄作家胡伯特（Mark Hulbert）指出，他之所以作出這項預測，主要是根據近期黃金白金比的急劇下跌。研究人員發現，該比率是一項極具準確性的指標，可用來預測未來12個月的股市報酬率，而從今年4月的高點到7月的低點，該比率暴跌了近40%。

研究指出，當用來預測未來12個月的股市回報時，黃金白金比「優於幾乎所有現有的報酬預測指標」。根據學者所建立的模型，黃金白金比在今年夏季的跌勢，暗示了未來12個月內股市可能下跌約16%。

為何黃金白金比能成為可靠的市場時機指標？胡伯特在文中指出，研究員表示，黃金價格同時受經濟與地緣政治風險影響，但白金價格主要只反映經濟風險。黃金白金比下滑代表地緣政治風險逐漸下降，這表示股市不再需要提供那麼高的預期報酬率，來補償投資人承擔的風險，該比率的下滑真正代表的，是「股市不再需要承諾高額的地緣政治風險溢價」。

不過胡伯特在文中提醒，黃金白金比率並非每次都能準確預測市場走勢，也無法告訴我們未來12個月中股市究竟何時會開始下跌。歷史紀錄顯示，一種可能情境是：市場可能再上漲幾個月，之後才急速下跌；另一種情況則可能是市場進入一段持續多月、但跌幅較緩的穩步回調。

