黃金回神！連漲3天再衝破4000美元

〔財經頻道／綜合報導〕週五（7日）黃金價格上漲，係因美元疲軟、政府關門帶來的不確定性，加上美股本週大跌，都刺激避險需求上升。

黃金現貨價上漲0.7%，報每盎司4005.21美元；12月交割黃金期貨上漲0.5%，報每盎司4009.80美元。

《路透》報導，Kitco Metals分析師威克夫（Jim Wyckoff）說：「最近的價格走勢在技術上表明，我們可能會在黃金和白銀價格下方設置1個門檻。」

由於美國政府關門，每月非農就業報告延後發布，交易員轉而關注民間部門的數據，以研判聯準會（Fed）今年再次降息的可能性。這些數據顯示，美國10月工作機會減少。

根據芝商所（CME）FedWatch工具，市場目前認為12月降息1碼（25個基點）的可能性為 66%。

在此同時，業界人士透露，中國已開始設計新的稀土許可制度，這可能會加快稀土的流通，但不可能按照美國期待那樣完全取消出口管制。德國商業銀行說：「就算貿易政策的波動已經冷靜一些，但衝突尚未解決。因此，黃金因具備避險工具的身分，需求可能依然旺盛。」

