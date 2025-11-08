時薪破1500元！5個「超好賺」冬季兼職工作曝光

替房屋佈置節慶燈飾，通常需要「特定技能」與合適的設備，因此許多屋主會雇人來幫忙佈置。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕不少人會找副業兼職來增加收入，美國臨時工平台Taskrabbit最近就整理出，5種在冬季期間「超好賺」的副業，包含假期大掃除、掛節慶燈飾、跑節慶差事、代排隊和安裝電視，部分工作時薪甚至超過 50 美元（約1564元新台幣）。

美國媒體《CNBC》報導，Taskrabbit 營運長艾格（Chris Ager）表示，從 10 月底開始，Taskrabbit收到的打掃與節日裝飾類的任務需求，會出現明顯攀升。他指出：「冬天對我們的客戶來說是一年中最忙碌的時節。我們內部稱之為『招待季』，因為許多人要準備迎接親友來訪，需要幫忙打理房子。」

艾格補充說，在假期期間雇用臨時工，可以幫助人們處理那些「在工作與家庭生活兩頭燒時根本沒時間做的事」。同時，節慶季也吸引更多新加入的兼職者（Taskers）。對全職上班族而言，接幾份短期工作可以在彈性時間內多賺一點年終外快。

艾格說：「許多人都希望在消費較多的年末假期期間，多賺一些收入，來支付這個季節的開銷。」

根據Taskrabbit在2024年的數據，以下是冬季最熱門、薪資最高的兼職類型：

假期大掃除

艾格表示，去年節日清潔服務的需求成長了 26%。他說，清潔向來是平台上的「主力分類」，許多人在節日前需要幫忙打掃、整理住家，特別是預計招待客人的情況下。假期大掃除是一項穩定又高報酬的兼職工作。根據 Taskrabbit 的資料，平均時薪為 44 美元（約1377元新台幣）。

掛節慶燈飾

艾格指出，替房屋佈置節慶燈飾，通常需要「特定技能」與合適的設備，因此許多屋主會雇人來幫忙佈置，讓住宅與庭院在節日期間閃耀發光。根據 Taskrabbit數據，這項工作的平均時薪為 49 美元（約1533元新台幣）。艾格表示，去年節日燈飾需求出現「巨大成長」，任務數量翻倍，而該平台目前仍持續觀察到「許多客戶有興趣」。

跑節慶差事

根據 Taskrabbit 資料，2024 年與節慶相關的跑腿任務增加了 17%。艾格說，跑腿任務一直是平台上的熱門類別，但到了年底，許多客戶會提出節慶特有的需求。他舉例說：「我們曾收到很特別的任務，像是幫忙送聖誕樹到客戶家裡，或搶購剛上市、尚未售罄的玩具。」跑節慶差事類工作的平均時薪為 32 美元（約1001元新台幣）。

代排隊

Taskrabbit 的數據顯示，去年「代排隊」任務年增 18%。艾格指出，客戶常利用這項服務來搶購最新推出的玩具或科技產品；另外，也越來越多人雇用他人排隊，以預訂熱門餐廳座位。對願意花時間排隊賺外快的人來說，其平均時薪為 27 美元（約845元新台幣）。

安裝電視

艾格表示，2024 年電視安裝任務需求上升了 14%。這類任務在冬季特別多見，因為不少人會趁假期補做之前延宕的居家項目。他解釋：「夏天大家忙於運動、旅遊或外出，許多家中待辦事項都被擱置，直到假期將至、要招待親友時才又被提上日程。」由於這類工作需要一定技術，因此報酬特別高。根據 Taskrabbit數據，安裝電視的平均時薪高達 52 美元（約1627元新台幣）。

