中國暫緩稀土出口管制1年 但不符川普預期

〔編譯魏國金／台北報導〕紐約時報報導，中國商務部7日宣佈，將暫緩實施上月公佈的一系列關鍵礦產出口管制1年，但並未提及在川習會後，白宮所稱的其他中國承諾。

中國商務部表示，將暫緩實施10月9日公佈的6項出口管制規範，這些規則預定12月1日前分階段實施，其中包括禁止將稀土加工設備、電池製造設備，以及生產半導體、太陽能板與穿甲彈等所需的特定超硬材料轉移出中國。這些規則將延緩至明年11月10日生效。

報導說，在中國國家主席習近平與美國總統川普10月30日在韓國釜山會面後，中國政府表示將暫緩實施10月9日公佈的規則。不過白宮進一步表示，中國也將對稀土與鎵、鍺、銻、石墨等4種材料發放一般出口許可，這4種材料中國2年前已實施管制。

白宮11月1日發表聲明，闡述川習對所達成的協議看法。該聲明說，「一般許可意謂中國自2023年以來實施的管制，實際上撤銷」。

中國商務部已表示，將對關鍵礦產的出口核發一般許可，但沒有說明這些許可將持續多久，也沒有透露申請該許可的企業必須提供多少訊息。

中國商務部7日也沒有提及，是否修改4月4日針對7種稀土與強力磁鐵實施的嚴格出口管制措施。

根據4月的規定，中國要求海外公司提供有關其產品的大量技術資訊，才能取得為期6個月、從中國出口少量相關稀土的許可。

即使10月的規則延緩1年生效，中國境外企業仍難以取得所需的供應。數月以來，中國境外礦廠與加工廠一再抱怨中國供應商不願出售關鍵設備給他們，許多關鍵礦產相關中企是部份或完全由中國政府持有。

