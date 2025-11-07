10月出口飆升近5成太威 外媒狂讚凸顯台灣在科技供應鏈關鍵地位

台灣10月出口繳出亮眼成績單。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕台灣10月出口再度繳出亮眼成績單，財政部7日公布10月出口618億美元，締造新猷，年增49.7%創近15年半最大增幅，連外媒也驚艷。彭博說，台灣出口爆炸性成長凸顯了台灣在科技供應鏈中的關鍵地位。

《彭博》7日報導，台灣出口成長創下 2010 年以來的最快紀錄，這得益於全球對人工智慧所需半導體的無限需求。

報導引述財政部7日公佈的數據顯示，10月出口總額年增49.7%，遠超彭博對經濟學家調查的31.5%的預期中位數，也是自2009年金融危機後經濟復甦以來最強勁的成長速度。

其中，對美出口額飆漲144.3%，創歷史新高，佔當月台灣出口總額的三分之一以上，為1990年以來最高佔比。這一爆炸性成長凸顯台灣在科技供應鏈中的關鍵地位，從Meta Platforms Inc.到OpenAI等公司都在競相建構人工智慧基礎設施。

報導提及，台灣是世界最先進的晶片製造商台積電的所在地，台積電是輝達和蘋果公司的主要供應商。台積電及其龐大的零件供應商生態系統生產世界上大部分高端半導體。

報導特別指出，台灣對美資訊、通訊及影音產品的出貨量是主要驅動力，而對中國和香港的出貨量年增僅 3.2%，是台灣主要出口目的地中表現最差的。

元大證券首席經濟學家Woods Chen表示，AI的發展趨勢遠超預期。他預測，2025年經濟成長率將達到7.5%，高於5.2%的預期中位數。

