研華10月營收創同期新高 前10月同寫新猷

研華10月營收60.16億元。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠研華（2395）10月營收60.16億元，月減3.1%、年增8.7%，今年前10個月營收累計為589.77億元、年增20.34%，兩項數字各自創下同期新高表現，管理層表示，10月區域營收以北美、台灣及新興市場成長動能強勁，業績分別年增16%、39%及35%，歐洲、中國及日本市場呈現個位數成長，而韓國市場則較去年同期衰退。

研華指出，以10月旗下各事業群表現而言，智能系統事業群（iSystems） 業績年增25%，智能服務事業群（iService） 年增12%，物聯網自動化事業群 （Automation） 則年增6%，嵌入式事業群 （Embedded Sector） 整體為個位數年增，其中，嵌入式運算與周邊系統 （EIoT ） 及應用電腦事業群（ACG） 皆較去年同期個位數成長。

請繼續往下閱讀...

研華觀察今年前10個月的營業額情形，台灣年增26%，北美年增22%，歐洲年增20%，中國年增13%，新興市場成長33%。各事業群表現方面，智能服務事業群年增52%，智能系統事業群年增33%，物聯網自動化事業群年增14%。嵌入式事業群整體較去年同期增長10%，其中的嵌入式運算與周邊系統與應用電腦事業群分別年增11%和9%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法