研揚全年拚雙位數成長 明年AI貢獻挑戰3成

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠研揚（6579）今天在法說會表示，目前中央處理器（CPU）與記憶體供應吃緊的挑戰，導致部分產品價格上漲、交期延後，客戶專案推進受到影響。短期內記憶體缺貨難以快速緩解，但公司今年營收仍可望年增雙位數百分比，明年看法正面樂觀，人工智慧（AI）相關營收占比目標從20%提高至逾30%。

研揚指出，AI導入應用的市場趨勢已從「AI+」（打造全新AI應用）轉向「+AI」（既有應用加AI功能），帶動旗下盒式電腦（BOX PC）與人工智慧應用產品線（AIA）第三季貢獻成長達90%。公司訂單出貨比（PP Ratio）維持大於1，顯示需求穩健。第四季營運可望與第三季相當，明年在歐、美、中國與新興市場的客戶專案均具推進力，部分專案明年有機會放量。

針對產業最大變數「記憶體缺貨」，研揚認為，資料中心對高頻寬記憶體（HBM）需求強烈，排擠一般記憶體產能，使市場短期恢復正常的機率不高。公司已採取相應措施因應零組件漲價與交期拉長，但仍預期最快要到明年第一至第二季才有望逐步緩解。零件漲價部分，因研揚多採客戶專案採購，成本可反映至客戶端，整體毛利率仍維持在33%至34%合理區間。

管理層補充，CPU與記憶體的供應波動是影響明年專案進度的重要觀察點，但AI需求仍持續增加，並帶動多數產品線同步成長。隨著AI應用深化，公司預期AI相關營收占比將從目前約20%提升至三成以上，成為明年成長的關鍵動能。

