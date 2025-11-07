大研生醫前3季每股賺3.44元 創歷史新高

大研生醫前3季每股盈餘3.44元。（大研生醫提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕以保健食品聞名的大研生醫（7780）今天公布前3季合併營收為12.38億元，年增51.38%，稅後淨利為2.13億元，年增316.7%，每股盈餘3.44元，營收與獲利雙雙創下歷史新高。

大研生醫董事長張家銘表示，第3季營收與獲利成長，主要來自保健品市場持續擴張與海外布局成果顯現。日本市場自年初啟動營運以來表現亮眼，第3季營收相較第2季成長逾5成，顯示國際化策略逐步落實。

張家銘指出，日本市場仍處成長初期，獲利貢獻尚未完全顯現，但隨著品牌知名度提升及通路拓展，未來將成為公司重要的海外成長引擎。

展望第4季，迎接年底電商旺季，大研生醫亦推出年度最大檔期「雙11健康盛典」，以多重優惠迎雙11商機，經典熱銷商品如魚油、葉黃素、苦瓜胜肽、納豆紅麴等全面下殺至年度最低價，並加碼滿額贈禮、抽獎活動等5重好康。

獎項包含萬元膠原蛋白飲及iPhone 17 Pro等熱門商品，預期可進一步推升第4季業績表現，在電商旺季及雙11購物促銷檔期挹注下，整體營運動能強勁。

