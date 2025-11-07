看準就快下手！Costco最值得囤貨的7款「熱銷好物」曝光

《EatThis,NotThat!》推薦以下7款Costco本月最值得囤的科克蘭熱銷好物。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕好市多（Costco）自有品牌科克蘭（Kirkland Signature）擁有眾多美味食品和生活用品，這個自有品牌早已成為零售界的傳奇之一，擁有驚人的信譽與營收，美媒《EatThis,NotThat!》推薦以下7款Costco本月最值得囤的科克蘭熱銷好物，包括橄欖油、拖鞋及零食等。

1.科克蘭100%西班牙特級初榨橄欖油：這款橄欖油新登場後立刻成為熱門商品。一位會員表示「絕佳的橄欖油，價格也很實惠，我只用這一款！」

2.科克蘭雙面高質感禮品包裝紙：還沒買Costco的包裝紙？那你可能錯過了耶誕季最超值好物，有會員稱讚「包裝紙質感很好、圖案漂亮，紙厚又不易撕破，雙面印花真的太加分！」另一人補充「Costco的包裝紙一向品質頂尖又耐用，我超愛他們的設計。」

3.迷你榛果巧克力餡法式甜甜圈：Costco烘焙區新推出的甜點常讓會員陷入瘋狂，許多人對它讚不絕口，表示「天啊！裡面居然是榛果巧克力餡，我迫不及待要試吃！」另一名粉絲回應「我今天剛買，真的超級好吃！」

4.科克蘭牛肉條：最新爆紅的高蛋白零食！Costco Aisles透露，科克蘭牛肉條不僅價格實惠，營養成分也亮眼，每份僅100卡路里、0糖、含10克蛋白質。

5.科克蘭薄荷巧克力脆片：每年耶誕節必回歸的甜點回來了！有網友興奮表示「太開心了！Costco的薄荷巧克力又回來了！每年都超期待，超好吃又應景！」另一人回覆「這是一年中最棒的時候！」

6.科克蘭男女款羊毛拖鞋：Costco版「平價UGG」回歸！這款羊毛拖鞋在門市買更便宜，提供男女尺寸，顏色有駝色與黑色。有會員讚「這雙拖鞋太棒了，跟UGG一樣舒服！」

7.科克蘭日用乾式洗臉巾：Costco全新推出的美妝必備品，上市即熱賣。Costco Empties介紹「全新乾式洗臉巾！一面光滑、一面有紋理，柔軟又吸水。」官網用戶也大讚「跟大牌一模一樣！我用了好幾年別牌，換這款後愛上它，價格又親民，會再回購！」

