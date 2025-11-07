自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

富采第三季每股虧0.83元 深化利基型應用佈局

2025/11/07 19:22

富采第三季每股虧損0.83元。（資料照）富采第三季每股虧損0.83元。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕LED廠富采（3714）第三季每股虧損0.83元（EPS -0.83），管理層今日在法說會表示，第四季市場需求仍趨保守，儘管短期內下游動能偏弱，公司仍積極佈局高附加價值應用，如車用、先進顯示、智能感測、AI光通訊等領域。

富采第三季營收56億元，季減 2.4%、年減16.3%，毛利率5.7%，季減1.2個百分點、年減10.8個百分點，營益率-15.3%，季減0.8個百分點、年減13.5個百分點，稅後虧損6.1億元，較上季虧損收斂，較去年同期虧損擴大，每股虧損0.83 元。

回顧第三季，因總體經濟及關稅等不確定性，品牌客戶態度趨向保守，導致旺季需求較不明顯，公司將持續審慎評估資本支出並控管營運費用，維持充足現金水位，以降低營運風險並提高韌性。富采長期深耕新領域先進技術，後續將攜手合作夥伴加速新產品問世，為客戶提供更優質的解決方案。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財