富采第三季每股虧0.83元 深化利基型應用佈局

〔記者方韋傑／台北報導〕LED廠富采（3714）第三季每股虧損0.83元（EPS -0.83），管理層今日在法說會表示，第四季市場需求仍趨保守，儘管短期內下游動能偏弱，公司仍積極佈局高附加價值應用，如車用、先進顯示、智能感測、AI光通訊等領域。

富采第三季營收56億元，季減 2.4%、年減16.3%，毛利率5.7%，季減1.2個百分點、年減10.8個百分點，營益率-15.3%，季減0.8個百分點、年減13.5個百分點，稅後虧損6.1億元，較上季虧損收斂，較去年同期虧損擴大，每股虧損0.83 元。

回顧第三季，因總體經濟及關稅等不確定性，品牌客戶態度趨向保守，導致旺季需求較不明顯，公司將持續審慎評估資本支出並控管營運費用，維持充足現金水位，以降低營運風險並提高韌性。富采長期深耕新領域先進技術，後續將攜手合作夥伴加速新產品問世，為客戶提供更優質的解決方案。

